Ce spectacole avem la Constanţa în lunile ianuarie şi februarie

Ce spectacole avem la Constanța în lunile ianuarie și februarie

Spectacolele anului 2011, de la Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța, au luat sfârșit, însă directorul instituției, Gheorghe Ungureanu, anunță că anul ce vine va fi unul plin de spectacole calitative și umor rafinat. Luna ianuarie și începutul lui februarie aduc la Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța, pe lângă alte piese de succes, două mari spectacole importante. „Chiar dacă 2011 se va încheia curând și nu mai sunt spectacole până anul viitor, promit că nu voi lăsa constănțenii să respire fără cultură. Am pregătit evenimente de excepție pentru anul care vine și voi aduce la Constanța cei mai buni actori și dansatori. Constănțenii iubesc cultura și merită cele mai bune spectacole, jucate de actori impecabili. În 2012, vreau să reușim să insuflăm cât mai multă cultură și rafinament printre toate categoriile de vârste“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, directorul Casei de Cultură, Gheorghe Ungureanu.„Spărgătorul de Nuci“Primul eveniment care deschide porțile spre cultură în 2012 va avea loc pe 15 ianuarie și este vorba de „Spărgătorul de Nuci“, de Ceaikovski. Spectacolul, în direcția artistică a lui Vladimir Troschenko, un artist emerit al Rusiei, este unul dintre cele mai frumoase spectacole de balet pentru toate vârstele. Fantezia din basmul lui Hoffmann, frumusețea compoziției lui Ceaikovski, core-grafia feerică a lui M. Petipa aduc an de an bucurie publicului în perioada sărbătorilor de iarnă. Baletul „Spărgătorul de Nuci” exprimă cel mai bine fabuloasa lume a copiilor și visele în care orice este posibil. Duminică, 15 ianuarie, de la ora 19.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, puteți pătrunde în acest univers misterios creat de balerinii Teatrului Rus de Operă și Balet Odessa, într-un spectacol eclatant, sub direcția ar-tistului emerit al Rusiei, Vladimir Troschenko. Cufundați în reveria unui balet mirific, veți trăi aievea o poveste nemuritoare, scrisă de cei mai talentați și premiați ba-lerini ai Teatrului Rus de Operă și Balet Odessa.„Dineu cu Proști“Nici începutul lui februarie nu se lasă mai prejos și aduce și el un spectacol mult așteptat și iubit de o întreagă Românie: „Dineu cu Proști”, de Francis Veber.„Am vândut deja peste 30 de bilete și sunt rezervate aproximativ 30 de locuri. Iar oamenii încă nu cunosc foarte multe despre acest eveniment. Oricum, spectacolul este iubit de toți constănțenii, care abia așteaptă să vadă piesa, și care s-au îmbulzit să cumpere și să rezerve locuri la două minute după ce am anunțat sosirea piesei în Constanța“, ne-a declarat directorul Ungureanu.Dacă vreți să vă distrați, să uitați de griji, să vă amuzați, să râdeți și iar să râdeți, atunci sunteți invitați să vedeți o comedie savuroasă de mare succes, bine construită, vie, alertă, eficace și cu o distribuție perfectă. Dincolo de situațiile ce provoacă râsul, de dialogurile explozive și de mișcările comice, piesei nu-i lipsește consistența psihologică. Astfel, pe 2 februarie, de la ora 19, Casa de Cultură a programat piesa de teatru „Dineu cu Proști”, în regia lui Ion Caramitru. Din distribuție, fac parte Horațiu Mălăele, Șerban Ionescu, Medeea Marinescu, Alexandru Bindea, Costina Ciuciulică, Dorin Andone, Tomi Cristin, și Alexandru Georgescu.