Ce simbolizează trecerea pe sub masă de Vinerea Mare

În fiecare an, în Vinerea Mare, după slujba Ceasurilor Împărătești, în toate bisericile se săvârșește „Vecernia scoaterii Sfântului Epitaf”. În cadrul acestei slujbe speciale se scoate în mijlocul bisericii Sfântul Epitaf și este așezat pe o masă mai înaltă, care închipuie Mormântul Domnului. Credincioșii sărută Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce, care sunt așezate pe Sfântul Epitaf, după care trec pe sub masă. De cealaltă parte a mesei se află Sfânta Cruce, așezată sub policandru cu o zi în urmă, în cadrul Deniei din Joia Mare.Unii credincioși trec pe sub masă o singură dată, închipuind unicitatea Jertfei Fiului lui Dumnezeu, iar alții trec pe sub masă de trei ori, în amintirea celor trei zile în care trupul lui Hristos a stat în mormânt. Fie o singură dată, fie de trei ori, important este ca atunci când facem acest gest al smereniei și al credinței, credincioșii să știe că, prin acest lucru, ei închipuie în trupul și viața lor moartea și punerea în mormânt a lui Hristos.