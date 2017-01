Ce se întâmplă la Grădiniţa ABC din Constanţa

Ce se întâmplă la Grădinița ABC din Constanța

Nu este pentru prima dată când se ridică un mare semn de întrebare asupra locației în care își desfășoară activitatea Grădinița ABC, frumoasa clădire de patrimoniu aparținând familiei Hașotti.La începutul anului școlar 2011 scriam despre problemele pe care le întâmpină cadrele didactice și personalul nedidactic și așa rămas în număr foarte mic. Atunci se vorbea despre mutarea grădiniței în incinta Școlii nr. 2, situată în zona peninsulară, în vecinătatea Consulatului Grec.La această oră, aici învață 108 copii, iar de o săptămână, pe ușa de la intrare stă postat un anunț prin care părinții sunt anunțați că „urmare a suspendării contractului de muncă al doamnei administrator financiar de patrimoniu Camelia Cojocaru se amână încasarea taxei de hrană”.Evident, nedumeriți, părinții se întreabă dacă acest anunț prevestește ceva. Cu toate că pare imposibil acum, în timpul anului școlar, ca această grădiniță să părăsească clădirea în care își desfășoară activitatea prin bunăvoința familiei Hașotti care a prelungit contractul, dar până la… 31 decembrie 2012.Din dorința de a afla care mai este statutul acestei instituții de la 1 ianuarie 2013, am încercat să o contactăm telefonic pe prof. Mihaela Stan, directoarea Școlii nr. 28 „Dan Barbilian”, instituție a cărei structură este Grădinița ABC. Spre surprinderea noastră, când a aflat cu cine vorbește și ce ne interesează, convorbirea cu directoarea s-a întrerupt brusc. Sau poate că i s-a terminat bateria la telefon… Am încercat să reluăm discuția, dar nu a mai răspuns și nici pe telefonul fix al școlii nu am reușit să vorbim cu cineva.Nici administratorul Camelia Cojocaru nu a dorit să comenteze ce se întâmplă acolo, probabil din cauza implicării sale într-un proces. Părinții care ne-au adus la cunoștință situația de la această grădiniță aminteau o practică des întâlnită în învățământul preșcolar, mai ales la instituțiile cu program prelungit. Directoarele și administratoarele sunt obligate să accepte ca produsele alimentare necesare preparării hranei copiilor să treacă printr-o filieră, să-i spunem mai… încâlcită, din care să se poată „alimenta” mai multe buzunare.Nu că ar avea vreo legătură faptul că directoarea Mihaela Stan este soția viceprimarului Gabriel Stan. Departe de noi gândul acesta, cum de altfel nici ce afirmă unii părinți că directoarea e supărată foc pe faptul că familia Hașotti încasează anual un miliard de lei vechi din închirierea acestui spațiu.Cert este că atmosfera în grădiniță este foarte tensionată și nimeni nu vrea să vorbească de teama de a nu… suporta consecințele.