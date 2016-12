Ce schimbări aduce 2012 pentru elevi şi profesori

Ce schimbări aduce 2012 pentru elevi și profesori

Blamate, criticate, prea puțin apreciate, modificările care vor surveni în anul calendaristic 2012 în ceea ce privește învățământul preuniversitar românesc se țin lanț ca niciodată. Cu pixul și cu carnețelul în mână, părinții care au copii de înscris în clasa pregătitoare sau se află în clasa a V-a, ori a IX-a, trebuie să fie foarte atenți nu numai la schimbările meteorologice, ci și la cele educaționale.Într-o ordine cronologică, prima noutate introdusă în anul școlar la Constanța ar fi catalogul virtual, care va intra în funcțiune chiar din prima zi a celui de-al doilea semestru de școală, dar numai în unitățile din municipiu. „Timp de doi ani, aceste cataloage pot fi utili-zate gratuit”, a declarat prof. dr. Aliss Andreescu.Teoretic, din 17 ianuarie, sau mai sigur odată cu primele ședințe cu părinții, profesorii le vor aduce la cunoștință modul de operare al acestui modern instrument de supraveghere a odraslelor. După o prealabilă consultare cu privire la accesarea catalogului pe baza CNP-ului copilului, care oricum n-a atârnat prea mult balanța, părinții scapă și de stresul prezenței la școală. Cel puțin aceasta este concluzia la care a ajuns majoritatea directorilor din învățământ. Pe de altă parte, părinții și-ar dori ca prin intermediul acestui catalog să afle și alte noutăți legate de activitatea școlară. Rămâne de văzut cum își vor demonstra viabilitatea.Școala, altfelLa nivel național, în săptămâna 2-6 aprilie, de dinaintea vacanței de primăvară, este programată un soi de „recreația mare rău” sub numele „Școala, altfel”. În această perioadă, se desfășoară activități de educație non-formală, au loc competiții sportive, activități de voluntariat și tot ceea ce le mai trece prin cap cadrelor didactice pentru o deconectare de la... catedră. Tot în această perioadă se desfășoară și olimpiadele, etapele naționale.Clasa 0Generația clasei 0 urmează a fi înmatriculată chiar din această primăvară. Anul școlar 2012-2013 va fi unul al experimentelor la acest capitol, întrucât se mai permite funcționarea clasei 0 și la grădiniță și la școală. Copiii născuți în anul 2005 reprezintă ultima generație admisă în învățământul primar fără să fi făcut clasa pregătitoare.Clasa a IX-a la gimnaziuElevii care au început clasa a V-a în anul școlar 2011-2012 vor sta în gimnaziu cinci ani, inclusiv în clasa a IX-a. La finalul clasei a IX-a, va avea loc o evaluare națională obligatorie a tuturor elevilor, la șase probe, una fiind specifică minorităților naționale. Este vorba despre probe scrise la limba și literatura română, limba maternă, o alta transdisciplinară la matematică și științe, dar și la o limbă de circulație internațională.De asemenea, evaluarea include și o probă practică de utilizare a calculatorului, precum și o probă orală transdisciplinară de evaluare a competențelor civice și sociale, ambele susținute în timpul anului școlar. Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaționale. Absolvenții învățământului gimnazial dobândesc diploma de absolvire și foaia matricolă, parte a portofoliului educațional.Elevii care au intrat în clasa a V-a în septembrie 2011 sunt vizați și de o altă modificare: începând cu generația lor, admiterea la liceu se va desfășura la nivelul unității de învățământ pentru care optează.Revin școlile profesionaleApropo de clasa a IX-a, din luna septembrie, vor fi mai puține clase a IX-a în liceele cu promovabilitate sub 15% la Bac. Excepție fac, conform metodologiei, „unitățile de învățământ de nivel liceal unice la nivel de localitate, precum și cele care au câte o clasă a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a”.Se reintroduce din 2012, însă, învățământul profesional, iar în școlile de acest tip se va face multă practică și puțină teorie. Unii directori consideră că ar fi cazul unei trieri sau selecții riguroase, pentru a se evita rușinea de la Bacul 2011.Bani de la stat pentru școlile privateOdată cu aplicarea principiului „finanțarea urmează elevul”, prevăzut în Legea Educației Naționale nr. 1/2011, școlile private vor primi bani de la buget, la fel ca cele de stat. Concret, statul va plăti costul standard per elev (între 2.000 și 3.000 de lei pe an) și școlilor private.Imnul intonat la clasăLa inițiativa deputatului de Constanța Maria Stavrositu, Senatul a adoptat propunerea de modificare a Legii 75/1994, prin care intonarea imnului național devine obligatorie în toate sălile de clasă din ciclurile gimnazial și primar, în fiecare zi de luni.