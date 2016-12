Ce propune American Corner

Ştire online publicată Joi, 06 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Centrul de informare American Corner din cadrul Universității „Ovidius” Constanța își deschide porțile către noul an universitar 2011/2012 cu evenimentul „A Second Chance: Asian Americans after the Korean War”. Activitatea se va desfășura luni, 10 octombrie, începând cu ora 10, sub coordonarea doctorandului din cadrul Facultății de Litere, Adelina Vartolomei. La eveniment, sunt așteptați elevi din cadrul Liceului Teoretic „Traian”, însoțiți de profesor de limba engleză Corina Lungu.