Ce posturi scot la concurs universităţile constănţene

foarte slab primul an

In afara de schimbari de fatada, nu s-a intamplat nimic bun la Ovidius in acest an de cand Epure a preluat conducerea. Ba dimpotriva, a reusit sa intoarca impotriva lui oameni care l-au votat si l-au sustinut. A "reusit" asta prin promovarea unor oameni extrem de conflictuali in functia de decan. Ma refer la Litere(acolo toti profesorii sunt impotriva doamnei lector Fulea, si implicit a lui Epure), Istorie(noul decan e cam obraznic cu ceilalti, bila neagra pentru Epure), Drept(decanul e George Serban, atat :)) ). Daca i-ar schimba pe acestia, multe cadre didactice si-ar repozitiona atitudinea fata de Epure. Lumea s-a saturat de conflicte intretinute absolut artificial de frustrarile acestori decani. Nimeni nu mai vrea sa se implice in nimic, pentru ca sunt stopati de reaua vointa a acestor decani. Toti sunt oripilati de atragerea de proiecte cu bani europeni, deoarece li se pun bete in roate aiurea-n tranvai. Epure sa-i schimbe pe astia trei cu oameni mai putin rai si va fi bine.