Ce personalitate a Constanţei merită recunoaştere naţională

Campania "Oamenii Timpului", un exercițiu de admirație

Ce personalitate a Constanței merită recunoaștere națională

„Preluăm trecutul, premiem prezentul, pregătim viitorul” este sloganul unei foarte importante campanii naționale lansate de Asociația „Oamenii Timpului” și care își dorește să identifice în fiecare colț al acestei țări acei români care sfințesc locul.Aflată la cea de-a treia ediție, după una locală, la Iași, apoi una regională, care s-a extins până la Chișinău și Cernăuți, de această dată se propune o ediție națională, de identificare și recunoaștere a oamenilor cu proiecte valoroase în ultimul an, din sep-tembrie 2015 până în octombrie 2016, din 10 domenii de competență: de la artă, literatură, jurnalism până la sănătate și antreprenoriat. „O campanie care nu premiază cunoscuți de-ai noștri, ci pe baza unui studiu național, cu oameni competenți”, declara, la momentul lansării în Constanța, George Bondor, redactor șef al ziarului „Timpul”, inițiatorul Galei „Oamenii Timpului”. Acesta a mai adăugat: „Spiritul critic este cel mai adesea prost înțeles în zilele noastre, ca un NU visceral spus față de tot ceea ce fac ceilalți. Tocmai de aceea, eu consider că trebuie să ne întoarcem la bunul-simț critic, la acel spirit care își propune să-l spună pe NU tocmai pentru a-l evidenția pe DA, pentru a scoate în evidență proiectele valoroase, oamenii care în domeniile lor de competență au făcut ceva important, au avut un lucru de spus, au construit cariere, nu strigând în agora mai tare decât alții, cu modestie, în ariile lor de competență. De aceea, campania noastră este un exercițiu de admirație, de scoatere a lor din anonimat, de evidențiere în domenii care nu sunt foarte vizibile în viața de zi cu zi, dar merită să stea în lumina reflectoarelor. Una dintre maladiile culturii române, cu precădere în anii post revoluționari, este centralismul, faptul că așteptăm recunoaștere de la centru, din capitală. De aceea, ne dorim ca oamenii valoroși să se cunoască între ei, să aibă proiecte indiferent de zona țării în care lucrează. Există oaze de excelență în toate zonele culturii române”, a conchis același redactor șef.În calitate de gazdă a evenimentului de lansare și partener în campanie, prof. univ. dr. Sorin Rugină, rectorul Universității „Ovidius”, lansa deja un nume care merită cu prisosință recunoașterea noastră.„În esență, oamenii timpului suntem cu toții, problema este că dincolo de ceea ce se percepe prin canalele mass-media este necesar să arătăm că în această țară există și oameni normali, și oameni care devin oamenii timpului, făcând ceva pentru comunitate. În rest, trăim cu această senzație că țara este alcătuită numai din oameni care au încălcat legea, corupți, în ciuda tuturor măsurilor nu s-au rezolvat multe din probleme. Salut această inițiativă și consider că oamenii timpului sunt aceia care își urmează crezul, cum este doamna Doina Păuleanu, un om de cultură, care își îndeplinește menirea pentru care s-a pregătit”, declara, cu sinceritate, rectorul.v v vDin păcate, asistăm la o ruptură între generații și la pericolul de a nu mai identifica valorile. Tocmai de aceea, prin această campanie trebuie să onorăm personalitățile Constanței și să arătăm că marea majoritate a celor care trăiesc aici sunt oameni normali care merită promovați în atenția generațiilor viitoare, și nu neapărat niște… demolatori!De la finele acestei luni și până pe 15 septembrie va fi o perioadă destinată propunerilor pentru nominalizări. Acestea pot fi făcute de către per-soane fizice, instituții, organizații și mass-media. În perioada 16 octombrie - 1 decembrie publicul va putea vota candidații preferați prin intermediul sistemului electronic pus la dispoziție pe site-ul www.oameniitimpului.ro.Gala națională va avea loc la Teatrul Național din Iași, în luna decembrie.