Ce nu ştiaţi despre premiile Oscar 2015

Ce nu știați despre premiile Oscar 2015

Săptămâna viitoare vor fi anunțate nominalizările la premiile Oscar 2015 vor fi anunțate pe data de 15 ianuarie, însă, la importanta categorie Cel mai bun film favorite sunt producții de nișă precum drama „Boyhood/ 12 ani de copilărie“, comedia „Birdman/ Omul Pasăre sau Virtutea nesperată a ignoranței“ sau „The Imitation Game/ Jocul codurilor“.37 de filme s-au înscris cu numărul maxim de actori și de actrițe. În trecut, în regulamentul emis de Academia Americană de Film nu se preciza numărul maxim de actori cu care fiecare film se putea înscrie (ceea ce aducea mii de actori pentru fiecare categorie, în fiecare an); acum o nouă regulă limitează fiecare film la un maxim de 10 actori respectiv 10 actrițe, ceea ce - în mod evident - este o cifră generoasă, ținând cont că niciun film nu are mai mult de 3-4 potențiali nominalizați. Totuși, peste treizeci de filme au completat numărul maxim de înscrieri pentru „Cel mai bun actor”. Printre cele mai „darnice” se numără American Sniper, Black or White, Boyhood, Gone Girl, Inherent Vice și Selma.Șapte filme au nominalizat numai un singur actor. Printre ele se numără și Locke, a cărui alegere este evidentă, în condițiile în care întreaga acțiune se întâmplă în interiorul unui autoturism, iar singura figură care apare în film este cea a lui Tom Hardy. Însă, și alte filme au adus o singură nominalizare, printre care Under the Skin (Scarlett Johansson) și producția spaniolă pentru categoria Film străin, Living Is Easy With Eyes Closed (Javier Camara).Dintre cele 288 de filme care au nominalizat membri ai distribuției, 65 au nominalizat mai mulți actori decât actrițe.Numai una dintre cele trei părți ale The Disappearance of Eleanor Rigby este eligibilă. Atunci când Weinstein Company a achiziționat în 2013 la Toronto drepturile pentru Eleanor Rigby, filmul consta în două părți, intitulate Him și Her, fiecare povestită din perspectiva altui personaj și gândite a fi vizionate față în față. Filmele au câștigat atenția criticii, dar compania și regizorul Ned Benson au preferat să facă o a treia versiune, pe care au numit-o Them. Deși versiunea a treia nu era atât de bogată și de nuanțată precum varianta originală din două părți, a avut premiera cu o lună înainte de premiera în cerc restrâns pentru Him and Her - ceea ce a făcut ca, din păcate, Them să fie singura parte din Eleanor Rigby eligibilă pentru Oscaruri.14 filme de limbă străină sunt eligibile la alte categorii. Dintre cele nouă filme care au ajuns pe lista scurtă pentru filmul străin, cinci dintre ele s-au calificat pentru „Cel mai bun film”: Force Majeure, Ida, Leviathan, The Liberator și Wild Tales. Producțiile care nu participă în categoria Film străin, dar care sunt încă în cărți pentru celelalte categorii, cuprind două dintre cele mai frapante omisiuni pentru lista scurtă, după cum comentează The Wrap, filmul Two Days, One Night al fraților Dardenne, cu Marion Cotillard, propusă pentru Cea mai bună actriță, respectiv Mommy, al copilului teribil Xavier Dolan, film care a câștigat Marele Premiu al Juriului la Cannes.Cel mai prost film al lui 2014 nu este eligibil pentru Oscaruri, din fericire. După site-ul Rotten Tomatoes, care adună voturile criticilor, cel mai nereușit film al anului este Left Behind, cu Nicholas Cage, care are numai 2% voturi favorabile. Acesta nu a intrat în cursa Oscarului pentru cel mai bun film. Totuși, nr. 2 în clasamentul negativ, adică filmul I, Frankenstein (cu 3% recenzii favorabile) este elgibil, ca și nr. 3, Legend of Hercules, nr. 4, Are You There, nr. 5, A Haunted House, nr.7, Vampire Academy, nr. 8, The Nut Job, nr. 9, Winter's Tale și nr. 10, Blended.Din întâmplare, nr. 6 pe lista filmelor celor mai proaste, din perspectiva recenziilor de pe Rotten Tomatoes, este Grace of Monaco. Un film care totuși are merite - să nu uităm că a deschis Festivalul de film de la Cannes anul acesta - nu este din păcate eligibil, deoarece încă își mai așteaptă premiera în Statele Unite.