Premieră pentru Constanța

„Ce ne spunem când nu ne vorbim“

Ne întâlnim iar cu distribuția și regia de excepție din piesa „Dragostea durează 3 ani” în spectacolul „Ce ne spunem când nu ne vorbim”. O poveste despre nesfârșitul conflict dintre rațiune și inimă… șase tablouri despre șase variante de a înșela în cuplu.„Este o piesă spectaculoasă, ce poate fi digerată și de cel mai «intoxicat» om în ale glumelor. Nu ai cum să nu te amuzi dacă vezi punerea în scenă a umorului fin al personajelor. Piesa stă sub lupa regizorală și totodată a scriitoarei Chris Simion, un personaj autohton în Constanța”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ramona Leonida, organizatorul evenimentului.Ce avem în mintea noastră coincide foarte rar, să nu zicem întâmplător, cu ceea ce spunem sau cu ceea ce facem. De cele mai multe ori, mintea nu trăiește în acord cu sufletul. De parcă am trăi permanent cu o a doua persoană în noi înșine. Spectacolul din mintea noastră este al doilea volum al romanului „Ce ne spunem când nu ne vorbim”.„Evenimentele culturale care la București sunt prezente din abundență trebuia aduse neapărat și la Constanța. Cultura este o artă, iar arta poate fi înțeleasă numai prin cunoaștere. Să începem să cunoaștem adevărata valoare a teatrului”, spune Ramona Leonida.Romanul „Ce ne spunem când nu ne vorbim” are două volume. Primul volum se află deja în librării. Al doilea volum este un spectacol de teatru regizat de autoare. Acesta nu va fi publicat niciodată. Pentru a avea parte de povestea integrală, sunteți invitați să acceptați provocarea de a fi în sala de spectacol.„Această piesă de teatru re-prezintă o continuare a spec-tacolului «Dragostea durează 3 ani» și se bucură de aceeași distribuție: Cristi Iacob, Ilinca Goia, Vitalie Bichir, Gabriela Iacob, iar decorul este semnat de Adina Mastalier. Sala dispune de 110 locuri, iar la momentul actual s-au vândut mai mult de jumătate din bilete”, a mai adăugat Ramona Leonida.Spectacolul „Ce ne spunem când nu ne vorbim” are loc în Cafe d’Art, miercuri, 14 decembrie, de la ora 20.30.