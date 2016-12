Ce mai pregăteşte American Corner

Ce mai pregătește American Corner

Centrul American Corner Constanța organizează vineri, 21 octombrie, începând cu ora 10, acțiunea cu tema „The First Black Volunteer Company in the Civil War”. Activitatea este destinată studenților din anul III de la specializarea Studii Americane din cadrul Facultății de Litere, Universitatea „Ovidius” Constanța.Moderatorul acțiunii, doctorand Adelina Vartolomei, va oferi celor prezenți o prezentare pe tema propusă, urmată fiind de vizionarea filmului „Glory”, o dramă americană regizată de Edward Zwick în anul 1989.Coordonatorul centrului American Corner va pune la dispoziția tuturor participanților materiale informative despre viața și cultura americană, precum și diplome de participare.