Ce le oferă Constanţa turiştilor când Mamaia e în… vacanţă

Edilii nostri cred ca turism tnseamna doar Mamaia cu hotelurile ei, ce-i imprejur NU conteaza.( ca o rezervatie) in oras te iei cu mina de cap! Toata zona veche zace in mizerie ,dar asta este si din cauza locuitorilor din zona.Atita timp cit inca sint tigani in zona NU se va putea face o atmosfera turistica .Luati-o la pas de la Piata Ovidiu spre magazinul Tomis si Piata Grivitei TE INFIORI !!! Case drapanate ,ruine pline de gunoaie,oameni ponositi,magazine scumpe cu vitrine prafuite ,peste tot predomina bisnitarii si multi altii dubiosi NU exista WC-uri publice !!! Totul pe fondul mizeriei si a unei stari de apatie generala.NU am auzit ca edilii sa ia orasul la pas, sa-i traga de urechi pe cei care-si lasa casele neingrijite Saraci? dar bani de bere cafele si tigari au !( ca doar ii asista statul) De ce sa-i dea pe var. Puturosi, jegosi, recalcitranti ,asteapta sa-i stearga altii la fund.Vedem,stim ,dar nimeni nu se implica.TURISM? voi a-ti plati sa vadati asa ceva ?!?