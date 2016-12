Ce invitaţi va avea Festivalul Coral de la Cernavodă

Ce invitați va avea Festivalul Coral de la Cernavodă

Sâmbătă, 23 noiembrie, de la ora 16, pe scena Casei de Cultură Cernavodă va lua startul cea de-a XXXII-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică Corală „I.D. Chirescu”.Scena sălii de spectacole va reuni în acest an 13 ansambluri corale consacrate, din toate colțurile țării, dar și de peste hotare. Artiștii vor aduce în prim plan, în acest sfârșit de săptămână, muzica laică și cea religioasă, dar și un omagiu marelui muzician dobrogean I.D. Chirescu (1889-1980).Secțiunea Laică va fi prezentată în sala de spectacole a Casei de Cultură, iar duminică, 24 noiembrie, de la ora 15, festivalul va continua cu secțiunea Religioasă, care va fi prezentată în lăcașul de cult „Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena”.Invitați de onoare ai evenimentului vor fi membrii ansamblului coral Cernomorski Zvutsi din Balchik, Bulgaria, oraș înfrățit cu Cernavodă la începutul lunii iulie 2014. Frații bulgari participă pentru a doua oară la festivalul I.D. Chirescu, după ce ansamblul coral cernavodean a participat în această vară la festivalul coral de la Balchik. Alături de ansamblurile de seamă, va urca pe scenă și Corul „I.D. Chirescu”, reprezentant al orașului Cernavodă în nenumărate festivaluri în țară și străinătate. Ansamblul a împlinit anul acesta 118 ani de activitate muzicală și poartă cu mândrie, chiar și în prezent, numele marelui compozitor. Formația corală a fost fondată pe 14 septembrie 1895, de către părintele Dimitrie Chirescu, care a predat bagheta dirijorală fiului său Ioan, viitor compozitor muzical. Festivalul a fost fondat în 1981, după un an de la trecerea în neființă a marelui muzician, iar edițiile sale au fost neîntrerupte în fiecare an. În prezent, evenimentul a obținut notorietate în lumea muzicii corale internaționale, în urma relațiilor de reciprocitate culturală menținute de-a lungul timpului, între orașul Cernavodă și localitățile înfrățite din țară și străinătate.