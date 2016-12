Ce filme româneşti au ajuns la festivalul de la Copenhaga

Ce filme românești au ajuns la festivalul de la Copenhaga

La ediția din acest an a festivalului "East by Southeast" din Danemarca vor fi prezentate trei lungmetraje românești, recent distinse cu premii internaționale. Potrivit agerpres, filmele românești prezentate în programul festivalului sunt: "Aferim!", în regia lui Radu Jude, premiat cu Ursul de Argint la Festivalul Internațional de Film de la Berlin în 2015, "Comoara", în regia lui Corneliu Porumboiu, pentru care regizorul a fost distins cu premiul "Un Certain Talent" la Festivalul de film de la Cannes din acest an, și "Autoportretul unei fete cuminți", regia Ana Lungu, câștigător al Marelui Premiu la Festivalul Internațional de Film "Crossing Europe" din Linz, Austria. Aflat cea de-a patra ediție, festivalul va avea loc în perioada 16-31 octombrie 2015 la Cinemateca din Copenhaga și va prezenta publicului danez producțiile cinematografice ale ultimului an, din Europa Centrală și de Est. La ediția din acest an vor fi proiectate 11 filme din Albania, Bulgaria, Cehia, Croația, Slovacia, Polonia, România, Rusia și Ungaria.Participarea românească la festival este susținută de Institutul Cultural Român de la Stockholm și Ambasada României în Regatul Danemarcei în colaborare cu Institutul Danez de Film.