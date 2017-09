Ce filme puteţi viziona în week-end la Caravana filmelor de oscar, în Piaţa Ovidiu

Ce filme puteți viziona în week-end la Caravana filmelor de oscar, în Piața Ovidiu

În perioada 25 iulie – 13 august, Piața Ovidiu din Constanța găzduiește Caravana Filmelor de Oscar. 18 dintre cele mai premiate filme ale tuturor timpurilor vor fi proiectate în fiecare seară, de la 21:30, în aer liber. Intrarea este liberă pentru public în limita locurilor disponibile. Filmele selectate sunt: Titanic, Forrest Gump, Tăcerea Mieilor, Zbor deasupra unui cuib de cuci, La La Land, O minte sclipitoare, Pacientul englez, Anna Karenina, Aviatorul, Gladiatorul, Braveheart, Viața lui Pi, Strania poveste a lui Benjamin Button, Zootopia, Moonlight, Hell Or High Water, There Will Be Blood, Talentatul Domn Ripley.Astfel, mâine veți putea viziona Forest Gump, iar duminică aviatorul.