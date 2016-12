Ce filme mai rulează la cinema

Programul săptămânii 28 septembrie - 4 octombrie la Cityplex începe cu comedia romantică „Lovește și fugi” (Hit and Run) regia David Palmer și Dax Shepard ce-i are pe Bradley Cooper, Kristen Bell și Dax Shepard în rolurile principale.Animația „Neînfricata” - 3 D, în regia lui Brenda Chapman (I), Mark Andrews cu Emma Thompson, Kelly Macdonald și Kevin McKidd.„Tinker Bell: Clopoțica și secretul aripilor”, 3D, în regia lui Ryan Rowe rulează în continuare la Cityplex. Între vocile ce dau viață și personalitate îndrăgitelor personaje sunt Mae Whitman, Lucy Liu și Lucy Hale, însă filmul este dublat în limba română.„Cursă fără frâne“ (Premium Rush) în regia lui David Koepp, cu Joseph Gordon-Levitt și Jamie Chung, continuă la Cityplex. La fel și „Terapie de cuplu” cu Meryl Streep și Tommy Lee Jones și Steve Carell.Avanpremiera săptămânii este SF-ul „Asasin în viitor” (Looper) în regia lui Rian Johnson cu Bruce Willis, Emily Blunt, Joseph Gordon-Levitt în rolurile principale.Premiere „Justiție la limita legii” (The Sweeny) în regia lui Nick Love, cu Ray Winstone și Ben Drew în rolurile principale, este bazată pe serialul cu același nume care a schimbat pentru totdeauna felul în care polițiștii aveau să fie reprezentați în producțiile tv. „The Sweeney” este un thriller în care polițiștii trebuie să se comporte ca niște criminali dacă vor să prindă adevărații criminali.Producția istorică „O afacere regală” (A Royal Affaire), regia Nikolaj Arcel, cu Alicia Vikander, Mads Mikkelsen, Mikkel Boe Fűlsgaard, Trine Dyrholm în rolurile principale.„Pe urmele trecutului” (Retrance), regia Judit Elek cu Kathleen Gati, Philip Zandén, Sarah Clark, rulează la tariful unic de 7 lei. Alte două filme la care se poate intra cu 7 lei sunt „Pal Adrienn” și „Despre oameni și melci”.