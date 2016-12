Ce facem în weekend, la Constanţa

Ce facem în weekend, la Constanța

În acest week-end, constănțenii au toate motivele să nu stea în casă.Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” invită publicul meloman la două spectacole de operă, ce poartă numele unor personaje cu destin tragic: „Rigoletto”, de Giuseppe Verdi și „Tosca”, de Giacomo Puccini.Primul spectacol de operă din acest an îl are în prim-plan pe bătrânul bufon Rigoletto și este programat pe scena tomitană, sâmbătă, de la ora 18.30, sub conducerea muzicală a maestrului Gheorghe Stanciu. În rolul titular, publicul îl va descoperi pe baritonul Ștefan Ignat, iar delicata fiică a lui Rigoletto, Gilda, va fi interpretată de soprana Smaranda Drăghici. Frivolul duce de Mantua va fi redat de tenorul bucureștean Robert Nagy.Rămânem în atmosferă, pentru că duminică, de la ora 18.30, publicul pasionat de operă va urmări o altă dramă muzicală în centrul căreia se află frumoasa cântăreață Floria Tosca. Rolul ei va fi întruchipat de o artistă din Țara Soarelui Răsare, soprana Akiko Hayakawa. În rolul pictorului Mario Cavaradossi va evolua tenorul Răzvan Săraru.v v vSchimbăm locația, căci pe 16 Ianuarie, de la ora 19:00, Teatrul de Stat Constanța aduce mai aproape de constănțeni piesa „Gaițele”, de Alexandru Kirițescu, o comedie satirică, plină de replici savuroase.Și pentru că românul este frate cu voia bună, acest weekend aduce glumele mai aproape de constănțeni. Cei doi maeștri în arta râsului, Cătălin Bordea și Nelu, ne servesc cu o porție sănătoasă de stand-up comedy, duminică, 17 ianuarie, începând cu orele 21.00, la restaurantul Harlequin din Mamaia. Prețul unui bilet este 35 de lei. La cererea publicului, se mai ține un spectacol identic și de la ora 17.00.Clubul Doors din Constanța vine și el cu o surpriză pentru melomanii care nu au de gând să petreacă week-endul în casă. Duminică, 17 ianuarie, cu începere de la ora 20.30, Ducu Bertzi concertează la Constanța. Nici lansările de carte nu lipsesc de pe lista de evenimente. Volumul „O să te țin în brațe cât vrei tu și încă o secundă”, scrisă de Ioana Chicet-Macoveiciuc, se lansează și la Constanța. Evenimentul va avea loc sâmbătă,16 ia-nuarie, de la ora 10.30, la Muzeul de Artă.Liber la distracție și pentru copiiSâmbătă, păpușile prind viață special pentru cei mici. Trupa Suflețel îi așteaptă la restaurantul Harlequin din Mamaia, de la ora 11.00, pentru a lua parte la un spectacol de varietăți, interactiv, viu și jucăuș cu „Păpuși pe derdeluș”.Dacă nu aveți timp să-i duceți pe cei mici la spectacol sâmbătă, nu vă faceți griji, pentru că duminică, pe scena Teatrului pentru Copii și Tineret „Căluțul de mare” din Constanța va fi prezentat, începând cu ora 11.00, spectacolul „Cei trei purceluși”, în regia lui Gheorghe Balint. Pe muzica lui Dan Bălan, cei mici vor fi cu siguranță încântați.