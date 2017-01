Ce evenimente mai sunt organizate la American Corner

Centrul de informare American Corner, situat în Campusul Universității „Ovidius” din Constanța, organizează în luna martie alte două evenimente culturale diferite: „Language and Gender differences in Native American Languages” și „What It means to Be an African American Woman”.Prima acțiune se va desfășura joi, 1 martie, începând cu ora 16 și îi va avea invitați pe studenții din anul II, specializarea română - engleză, Facultatea de Litere. Moderatorul acestei activități, doctorand Costin Oancea, va oferi studenților mai multe informații printr-o vastă prezentare asupra acestui subiect. În continuare, cei prezenți vor urmări episodul „The Ancestors” din colecția „500 Nations”.Cel de-al doilea eveniment va fi organizat luni, 5 martie, începând cu ora 17. Studenții din anul III, specializarea română-engleză, vor afla mai multe informații despre această temă de la coordonatorul acțiunii, Adelina Vartolomei, doctorand al Facultății de Litere, și vor urmări filmul „For Colored Girls”, regizat de Tyler Perry în anul 2010.În încheierea ambelor evenimente, Claudia Baicu, coordonator American Corner Constanța, va oferi participanților materiale informative despre civilizația americană, hand-out-uri și diplome de participare.