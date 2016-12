Ce este impresionant la Marea Moschee

Marea Moschee din Constanța este un lăcaș de cult musulman. Reprezintă un monument de arhitectură, construit între anii 1910 și 1912. Marea Moschee se găsește în Piața Ovidiu, pe Str. Arhiepiscopiei nr 5.Construcția monumentului datează din anul 1910, din inițiativa regelui Carol I, în semn de omagiu pentru comunitatea musulmană din orașul Constanța. În prezent, musulmanii o numesc „Kral camisi” sau „Geamia Regelui”.Modelul construcției este făcut după Moscheea Konza din Anatolia, Turcia. Este o construcție realizată din beton armat, cu un stil egipteano-bizantin, conținând chiar și unele motive arhitecturale românești. Moscheea este prima clădire de beton armat din România. Minaretul este construit într-un stil maur, și are o înălțime de 47 de metri, iar scara interioară numără 140 de trepte până la locașul muezinului, de unde se anunța ora de rugăciune în trecut.Moscheea are două elemente ce o fac spectaculoasă. În primul rând, pe pereții interiori, putem regăsi o frumoasă pictură murală, iar cel mai important aspect, îl constituie vestitul covor oriental, primit ca donație din partea Turciei. Covorul provine din insula Ada Kaleh și are o vechime de peste 200 de ani. Covorul impresionează prin mărimea sa (9m x 16m, în total 144 metri pătrați) și prin greutatea sa de peste 490 de kg. Masivul covor, lucrat de mână în cunoscutul artizanat Hereke, din Turcia, a fost proprietatea sultanului Abdul Hamid.