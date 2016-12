Ce drepturi au elevii de la Liceul „Decebal“

Elevii Liceului Teoretic „Decebal” au avut parte, ieri, de o lecție de cultură civică, propusă de Centrul pentru Resurse Civice din Constanța, al cărei scop este facilitarea înțelegerii și familiarizării tinerilor cu modul de funcționare a autorității locale în perspectiva unei mai bune implicări a acestora în viața comunității.Proiectul „Lecția de cultură civică” se derulează în perioada iulie - decembrie 2011 și este finanțat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța.În cadrul acestei ore interactive, liceenii au avut libertatea de a-și exprima idei, păreri, supoziții și noțiuni din cunoștințele lor pe tema implicării civice. Elevilor claselor a XI-a C și a XI-a B li s-au comunicat informații despre activitățile de voluntariat, noțiuni despre drepturile lor în domeniul public. De asemenea, li s-au cerut păreri despre activități și proiecte desfășurate la nivel național, precum „Let‘s do it Romania” sau Campania „Salvați Roșia Montană!”.