Ce directori de şcoli urmează să fie schimbaţi

Bilantul lu, Răducu P.

După un an de mandat, iată faptele de vitejie a unui mare și vajnic" om de cultură "mică : profesori trimiși în închisoare , haos total în școli, lipsă de viziune atât in inspectorat cât și în școli , inspectori și directori controversați cu o anumita stampilă :spagari ,cu tulburări de comportament , imorali ,cu aplecare către alcool ,incompetenți etc. Nu că aș fi de acord cu ceea ce s-a întâmplat la Mangalia , dar oamenii aia au fost autentici Acari Păun. Atâta timp cât ISJ-ul prin reprezentații săi marcanți , au facut același lucru ca la Mangalia , nu vad de ce să intre la pușcărie doar acele cadre didactice. Actualul general a numit in funcția de director pe Ingrig Rădulescu ,acum cercetata penal , pe Dimaca Gelu și el cercetat penal dar a destituit pe Anamaria Ciubotaru căreia i-au fost acordate distincții de către Ministerul Educație dar și de către inspectorat (in iunie). Acest general are același comportament haotic ca și Lili Timofte dar aceasta are o scuză ,este la vârsta senectuții și toată lumea știe că ea acționează hormonal.Nu este de mirare că lucrurile merg intr-o direcție greșită în învațământul constănțean. Au fost adusi in ISJ mari anonimi ,care nu au autoritate profesionala si care actioneaya cu forta conferita de functie. Mă intreb dacă inspectoarea Butuman a dat telefon la DNA și pentru temele pe care le-a primit de la Adriana Oprea in timpul bacalaureatului _ Este jalnic ce se intampla, iar ca o concluzie ,Raducu Popescu a ingropat in noroi invatamantul constantean. Si ca sa nu mai comentati ca PDL va scrie comentarii , va subliniez ca nu fac parte de nici un partid polic.