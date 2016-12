Ce DEZASTRU a lăsat EPURE la Universitatea Ovidius. Ministrul Mihnea Costoiu dezvăluie ce sa va întâmpla cu Universitatea

În urmă cu ceva timp, ministrul Mihnea Costoiu declara că, „în urma finalizării raportului de control la Universitatea «Ovidius», au fost constatate o serie de probleme grave legate de managementul universității, organizare, derularea procedurilor de admitere și finalizare a studiilor, înmatricularea studenților, probleme destul de complicate. Spun din nefericire pentru că, așa cum se prezentau lucrurile inițial, în vară, atunci când am introdus celelalte patru universități în sistemul de supraveghere, nu era finalizat raportul de la «Ovidius» al Corpului de control. Acum, raportul este finalizat și Universitatea «Ovidius» va fi una dintre cele cinci universități nou monitorizate, începând cu anul 2014-2015. Sunt probleme serioase în organizarea universității, în metodologiile de lucru, în modul cum sunt organizați, sunt probleme serioase legat de planurile de învățământ, de modificarea lor după ce au fost aprobate, de management. Am în vedere în mod special Facultatea de Medicină”, a conchis Mihnea Costoiu.La câteva zile, aveau să apară și precizări din partea rectorului Universității „Ovidius”, prof. univ. dr. Sorin Rugină, cu referire la raportul Ministerului Educației Naționale, rezultat în urma analizei de fond efectuată de Corpul de Control la sfârșitul anului 2013. „Declarația domnului ministru vine să reitereze acest lucru pentru cei care nu au înțeles mesajul rectorului, apartenenți ai diverselor grupuri de nemulțumiți, care exercită o presiune negativă asupra ministerului, contrar acțiunilor actualei conduceri, care dorește reinstaurarea stabilității și ordinii firești într-o instituție academică”, a afirmat rectorul. Întrebat direct, la ce „grupuri de nemulțumiți” se referă, rectorul a declarat, pentru „Cuget Liber”, că este vorba despre acele facultăți unde au fost schimbați decanii.Și cum în declarația sa, ministrul delegat Mihnea Costoiu a afirmat că ar exista o serie de probleme grave, pentru a elimina orice suspiciuni, i-am solicitat o precizare a acestor nereguli. Ieri, am primit pe adresa redacției răspunsul solicitat. „Subsecvent activității de control desfășurate la Universitatea «Ovidius» din Constanța, în perioada 9 septembrie - 4 octombrie 2013, au fost constatate o serie de deficiențe în gestionarea anumitor activități pe linie academică. În consecință, prin raportul de control întocmit, au fost trasate o serie de măsuri pe care conducerea Universității «Ovidius» din Constanța trebuie să le implementeze și/sau să le dispună, după caz. Totodată, Ministerul Educației Naționale va iniția procedura de monitorizare specială a Universității «Ovidius» din Constanța, obiectul monitorizării speciale va fi axat, în principal, pe următoarele problematici: a) evidența studenților înmatriculați pe specializări, forme de învățământ și locații geografice; b) registre matricole, cataloage de examene, transferuri, exmatriculări; c) planuri de învățământ; d) personal didactic, state de funcții; e) bază materială; f) capacitate instituțională, spații de cazare; g) alte aspecte din activitatea instituției; h) programe de studii universitare; i) activitatea centrului de atestare a competențelor de limba română și limbi străine; j) evoluția implementării planului de măsuri elaborat de universitate în vederea asigurării respectării reglementărilor privind organizarea și funcționarea învățământului superior, cercetarea universitară, managementul financiar, etica universitară, asigurarea calității în învățământul superior, în temeiul art. 216, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare”, se mai arată în răspunsul primit de la Ministerul Educației.