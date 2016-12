Ce au cerut sindicaliştii constănţeni ministrului Educaţiei

8

Cat ne mai trebuie ca sa intelegem?

Este evident ca sindicatele sunt in marea lor majoritate mana in mana cu clasa politica. daca nu fac 'pactul cu diavolul' de la inceput, sunt convinsi pe parcurs sa faca jocurile lor. Asa ca asteptam degeaba ca inspectoratul ( si el numit politic sau pe interese de clan ) sa faca curatenie in scoli. Singura solutie este sa iesim masiv in strada! Cu sau fara ajutorul sindicatului.