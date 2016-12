Ce artişti participă la Balkanik! Festival

Ce artiști participă la Balkanik! Festival

Cea de-a cincea ediție a Balkanik! Festival a adus la București artiști care reinterpretează muzica tradițională și lăutărească - precum Roots Revival Romania și Shantel. Programul festivalului s-a prelungit, vineri și sâmbătă, până dimineață, la ceea ce organizatorii au numit „discoteca balcanică”, în clădirea The Ark, de lângă Grădina Uranus.Primii care au urcat pe scena Balkanik! Festival, vineri, au fost cei de la Roots Revival România. Artiștii au prezentat în premieră spectacolul "Doina Revival", conceput în jurul naturii improvizaționale a doinei. Proiectul muzical aduce la un loc artiști din România, Iran și Spania, reușind să armonizeze doina cu percuția și instrumente tradiționale iraniene. Programul de pe scena de la Grădina Uranus s-a încheiat, vineri, cu reprezentația lui Ivo Papasov și a orchestrei sale, care a făcut sutele de spectatori să danseze, în ciuda frigului și ploii. Ivo Papasov este un nume important al mișcării contemporane din wedding music-ul bulgăresc. Clarinetistul a dobândit succesul internațional cu stilul său influent de jazz-folk. Petrecerea a continuat până dimineața la "discoteca balcanică" de la The Ark, cu artiștii Kottarashky & The Rain Dogs și DJ Click. Spectatorii Balkanik! Festival au putut cumpăra, în toate cele trei zile ale evenimentului, de la tarabele de lângă scenă, haine colorate, inspirate din vestimentația rromă, obiecte din cupru, realizate prin metode tradiționale, marochinărie și accesorii și s-au putut fotografia lângă o căruță plină cu căpițe de fân.Spiritul balcanic a fost prezent și în expozițiile de fotografie care au colorat spațiul evenimentului, dar și în lucrările de graffiti realizate ad-hoc. Vedetele zilei de sâmbătă au fost cei de la Fanfare Ciocârlia, precedați de Lemon Bucket Orkestra și Kocani Orkestra. Cei de la Kocani Orkestra au susținut un show de aproape două ore la finalul căruia și-au făcut un „selfie” cu publicul din fața scenei.