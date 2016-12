Ce ar putea tulbura rău de tot apele la Universitatea „Ovidius“

Cea de-a doua dezbatere publică programată înaintea referendumului de la Universitatea „Ovidius“ din Constanța (UOC) a fost una care a reușit să dezamăgească și actuala conducere a acestei instituții, prin totalul dezinteres al cadrelor universitare. „Stimate scaune goale”, a încercat să glumească prof. univ. dr. Petru Bordei, președintele Senatului UOC. „Speram să fie ceva mai mulți participanți decât la prima dezbatere, dar descopăr că sunt chiar mai puțini ca data trecută. Poate la ultima întâlnire, ce va avea loc pe 1 no-iembrie, vor fi prezenți mai mulți colegi”, a adăugat Bordei. Rectorul interimar prof. univ. dr. Ion Bordeianu, aflat și el la prezidiu, a rugat presa - cea care a răspuns „prezent” dezbaterii publice 100% - să transmită un apel și o rugăminte majoră la întreaga clasă universitară de la „Ovidius” să se mobilizeze pentru referendumul din 11 no-iembrie, când se va vota forma de alegere a viitorului rector: vot universal și secret sau concurs public. „Nu este deloc ușor să conduci o instituție de o asemenea anvergură în interimat. Suntem în-tr-o situație excepțională, în care am fost obligați să luăm măsuri excepționale, care nu sunt pe placul nostru, al cadrelor universitare. Interimatul la care particip fără voia mea l-am acceptat pentru că situația era și este critică”, a afirmat Bordeianu. Întrebat de ce acest dezinteres pentru participarea la dezbaterile publice, rectorul interimar a răspuns: „Este în interesul corpului didactic, și nu al nostru ca și administrație temporară. Din păcate, eu mă tem că nu vom avea cvorum nici la refe-rendum și atunci vom mai pierde două săptămâni pentru a organiza un altul. Eu spun că interimatul este ca și înainte de scufundarea vaporului, în care șobolanii ies de teama morții. Mi-e greu să vă dau o explicație a dezinteresului, dar cred că una poate fi aceea că vor fi electori care știu deja cu ce candidat vor vota”. La masa prezidiului s-au mai aflat prof. univ. Mirela Damian, Facultatea de Educație Fizică și Sport, pre-ședintele Comisiei de comunicare și imagine, și jr. Loredana-Maximiliana Dan, șef Serviciu Juridic și Contencios, aleasă președinte al Biroului Electoral Central. În următoarele două-trei zile, vor fi afișate listele cu electorii, iar candidaturile pentru funcția de rector al Universității „Ovidius” vor fi depuse după ce referendumul va decide care este forma „de succes”. Cert este că marea majoritate își dorește ca viitorul rector să fie ales prin vot universal și secret și pentru că acel concurs public ar putea aduce în fruntea UOC o persoană din afară, despre care am aflat că nu trebuie neapărat să fie cadru universitar. Lucru ce ar tulbura rău de tot apele la cea mai mare universitate de stat de la malul mării!„Nici nu mă gândesc să candidez!“Rector interimar de peste o lună, prof. univ. dr. Ion Bordeianu declara, ieri, că nu și-a imaginat că poate fi atât de greu să fii rector: „Abia acum am descoperit, și nu o spun cu lipsă de modestie, cât este de greu, pentru că am comparat totdeauna funcția pe care am avut-o, aceea de director de spital aproape nouă ani, cu un număr de angajați poate un pic mai mic aici la universitate, dar lucrurile sunt foarte complicate”. Despre ceea ce va trebui să facă viitorul rector, prof. Bordeianu a afirmat că este foarte important să aibă un program managerial foarte clar, pe care să-l implementeze și mai ales să aibă alături o echipă care să-i fie fidelă.Și pentru că a vorbit de măsurile excepționale pe care a fost obligat să le ia, rectorul interimar consideră că cea mai neplăcută a fost aceea de suspendare a rectorului Dănuț Epure. „Am fost obligat să iau o măsură neplăcută, pe care am făcut-o cu multă strângere de inimă, dar așa prevede Codul Muncii”, a mai declarat rectorul interimar. Care a ținut, totodată, să sublinieze că nici nu se gândește să-și depună candidatura de rector al Universității „Ovidius”. În ceea ce privește concluziile corpului de control al ministerului Educației, acestea vor apărea cel mai probabil peste o lună, mai ales că n-a fost un control obișnuit, ci unul de fond. „Oricum, concluziile con-trolului nu vor fi bune!”, a mai adăugat rectorul interimar.