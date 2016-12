Ce actori au fost distinşi la gala Britannia Awards

Ce actori au fost distinși la gala Britannia Awards

Premiile „Britannia Awards” sunt decernate anual, începând din 1989, de filiala din Los Angeles a Academiei Britanice de Film. Actorii Meryl Streep, Harrison Ford, Orlando Bloom, Amy Schumer, regizorul Sam Mendes și moderatorul de televiziune James Corden au fost distinși pentru excelență în domeniile lor vineri seară, la Beverly Hilton, într-un eveniment anual al filialei din Los Angeles al Academiei Britanice de Film (BAFTA), potrivit Agerpres.Meryl Streep a primit premiul Stanley Kubrick pentru excelență în film în aplauzele întregii audiențe: „Sunt onorată să primesc această distincție care a fost acordată unui grup distins de bărbați”, a spus actrița care a făcut intenționat o pauză de câteva secunde, adăugând apoi: „bărbați, timp de un secol”. Întreaga audiență a aplaudat-o în picioare pentru discursul său.James Corden, gazda emisiunii „Late Late Show”, a primit distincția „Britannia Award for the British Artist of the Year”, în discursul de mulțumire l-a rugat pe Harrison Ford, aflat în sală, să vină la emisiunea lui și i-a spus soției lui că este foarte frumoasă și foarte atrăgătoare, rugând organizatorii să îndrepte obiectivele camerelor de filmat spre ea.Pentru eforturile depuse în slujba campaniilor UNICEF, Orlando Bloom a primit distincția „Humanitarian Award”.La rându-i , actrița Amy Schumer, 34 de ani, a fost recompensată cu premiul Charlie Chaplin pentru excelență în comedie.„Albert R. Broccoli Britannia Award” a fost decernat actorului Harrison Ford pentru contribuția sa internațională la dezvoltarea industriei de divertisment.