Ce a făcut profesorul Eden Mamut în Azerbaidjan

Prof. univ. dr. ing. Eden Mamut, secretarul general al Rețelei Universităților de la Marea Neagră, a efectuat o vizită oficială în Azerbaidjan, pentru a evalua stadiul actual al proiectelor derulate sub egida RUMN cu participarea universităților din această țară. La Școala de Înalte Studii în domeniul Petrolului din Baku (BHOS), prof. Mamut a făcut o prezentare a priorităților actuale ale rețelei, modul de lucru și oportunitățile de colaborare atât pentru cadrele didactice, cât și pentru studenți. Au urmat întâlnirile cu conducerea SOCAR - compania națională de exploatare a petrolului, o vizită la Universitatea de Stat din Baku - BSU, care a avut ca scop evaluarea stadiului proiectelor derulate de cadrele didactice de la BSU sub egida RUMN și o vizită la Universitatea Tehnică a Azerbaidjanului (AzTU). Prof. Mamut a participat la ședința de lucru a colectivului de la centrul de nanotehnologii, înființat sub egida RUMN pe baza acordului dintre Universitatea „Ovidius” din Constanța și Universitatea de Stat din Baku.Prof. Elmar Gasimov, rectorul BHOS, va efectua o vizită de lucru în România, pentru a evalua posibilitățile de colaborare cu universitățile românești pentru proiectele de interes pentru SOCAR.