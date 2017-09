Cazul Şcolii nr. 16. ISJ explică de ce elevii din clasa a IV-a C nu au avut învăţător la clasă în prima zi de şcoală

Cazul Școlii nr. 16. ISJ explică de ce elevii din clasa a IV-a C nu au avut învățător la clasă în prima zi de școală

Ştire online publicată Vineri, 15 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Sesizată de „Cuget Liber” în legătură cu situația nefirească de la Școala nr. 16 „Marin Ionescu Dobrogianu” din Constanța, unde elevii din clasa a IV-a C nu au avut învățătoare în prima zi de școală, conducerea Ministerului Educației a transmis responsabilitatea răspunsurilor solicitate de jurnaliști către conducerea Inspectoratului Școlar Județean Constanța.Astfel, în cursul zilei de astăzi, am primit un document semnat de inspectorul școlar general prof. Petrică Miu, inspectorul școlar general adjunct prof. Alina-Diana Codreanu și inspector școlar prof. Cristina-Maria Ivan, în care se precizează situația postului cu pricina și motivele pentru care copiii s-au trezit fără învățător la clasă, pe 11 septembrie 2017.Redăm mai jos integral răspunsul formulat de ISJ Constanța:„În urma solicitării dumneavoastră, privind situația creată la Școala Gimnazială Nr. 16 „Marin Ionescu Dobrogianu”, vă comunicăm următoarele:1. În decursul celor patru ani școlari (2013-2017), clasa respectivă a avut următoarea încadrare:- 2013-2014 (clasa pregătitoare C) - doamna înv. M. A. - angajată pe perioadă determinată (1 sept 2013 - 31 august 2014);- 2014-2015 - prof. înv. primar titular T. J. L., numită în baza deciziei ISJ 157/164 din 30.04.2014, care s-a transferat la cerere la Școala Gimnazială Nr. 37, începând cu 01.09.2015;- 2015-2016, 2016-2017 - d-na prof. înv. primar M. P., detașată în interesul învățământului, conform deciziilor nr. 426A/60/27.08.2015 și nr. 304/56/30.08.2016. Începând cu 01.09.2017, doamna M.P. a solicitat acord pentru pretransfer, care a fost respins de Consiliul de administrație al unității de învățământ din cauza neîntrunirii punctajului minim necesar pentru emiterea acestuia.Pentru anul școlar 2017-2018, clasa a IV-a C a fost repartizată unui profesor învățământ primar, titular al unității de învățământ, P.E.2. În anul școlar 2016-2017, au funcționat 15 prof. înv. primar titulari, iar trei posturi vacante au fost ocupate cu trei cadre didactice titulare detașate pentru un an în unitatea de învățământ - C.C., T.C. și M.P. În anul școlar 2017-2018, toți profesorii pentru învățământ primar ai Școlii Gimnaziale Nr. 16 „Marin Ionescu Dobrogianu” sunt titulari pe 18 posturi, întrucât cele trei posturi vacante s-au ocupat prin pretransfer în aprilie 2017.3. În februarie 2017, au fost declarate vacante trei posturi în proiectul de încadrare care au fost ocupate prin pretransfer de trei profesori învățământ primar: C.C.L. - încadrată în anul școlar 2017-2018 la clasa a II-a C, C.C.V. - clasa pregătitoare C și P.S.L. care se află în concediu medical prenatal de la 01.09.2017-30.09.2017. În locul acesteia, a fost încadrată la clasa a III-a B doamna învățătoare T.C., conform hotărârii Consiliului de administrație al unității de învățământ din 31.08.2017.În data de 30.08.2017, doamna prof. înv. primar titular P.E. a depus cerere pentru concediu fără plată în perioada 01.09.2017-31.08.2018, care a fost aprobată de Consiliul de administrație al unității școlare. Din acest motiv, a rămas un post vacant la nivelul unității de învățământ.4. La nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 16 „Marin Ionescu Dobrogianu”, la clasa respectivă există un cadru didactic titular - doamna înv. primar P. E - care se află în concediu fără plată în perioada 01.09.2017 - 31.08.2018.5. Luni, 11 septembrie 2017, ora 14.00, doamna înv. A.A. s-a prezentat la Școala Gimnazială Nr. 16 „Marin Ionescu Dobrogianu” și a preluat clasa a IV-a C.Ne exprimăm regretul față de situația creată și vom lua toate măsurile, încât asemenea evenimente să nu mai aibă loc”.