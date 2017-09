Cazul Şcolii nr. 16 / Explicaţiile fostului director Ion Denys Ciorogaru

Cazul Școlii nr. 16 / Explicațiile fostului director Ion Denys Ciorogaru

Profesorul Ion Denys Ciorogaru, fostul director al Școlii nr. 16, consideră că situația ivită în prima zi de școală, atunci când elevii clasei a IV-a nu au avut învățătoare la clasă, este o consecință a acțiunilor actualului manager al unității de învățământ. Acesta ne-a trimis dinamica postului respectiv, explicând că, în timpul mandatului său, a făcut toate eforturile pentru a asigura continuitate la clasă.„În anul 2013, când am devenit director la Școala nr. 16, situatia la pregătitoare era deja astfel stabilită înainte de 1 septembrie: trei clase pregătitoare și la clasă 2 titulari (PA și PB) și un suplinitor (PC). Nemulțumirea părinților clasei C era mare și a continuat pe tot parcursul anului școlar. În 2014, în urma transferului realizat la Școala nr. 16 de o doamnă învățător, doamnei respective i s-a repartizat clasa C respectivă. În acest moment, se părea că situația a intrat pe un făgaș normal. Ulterior, în 2015, în urma plecării prin transfer a doamnei învățător de la clasa respectivă C, am încercat să găsesc o soluție de durată și, în urma discuțiilor cu o doamnă învățător titular în altă școală, consiliul de administrație i-a acordat detașare în interesul învățământului. Astfel, pentru doi ani, aceasta clasă a beneficiat de continuitate la clasă și clasa… de liniște... de un învățător implicat și profesionist. Situație care nu s-ar fi modificat dacă… Aceasta e situația de fapt în momentul când, în urma concursului, am plecat de la Școala 16. Toate cele care au urmat nu au fost hotărâte pe mandatul meu”, ne-a declarat prof. Ion Denys Ciorogaru, actualmente director al Școlii nr. 29 „Mihai Viteazu” din Constanța.