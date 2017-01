Cazacii au sfidat legile gravitaţiei, într-un spectacol de-a dreptul incendiar

Ne-au lăsat cu gura căscată!

Cazacii au sfidat legile gravitației, într-un spectacol de-a dreptul incendiar

„Cazacii zburători“ a fost o premieră la Constanța, spectacolul fiind adus grație impresarului Pepino Popescu. El este „antrenorul” unei echipe a greilor: Ștefan Iordache, Dorel Vișan, Marin Moraru, regizorii Șerban Marinescu și Grigore Gonța, maestrul Tudor Gheorghe, la care se adaugă alți actori și muzicieni. Așa că presimțeam că noul spectacol adus de impresar se ridică la nivelul celor mai înalte pretenții artistice. La Constanța, „Cossacks of Russia“ au impresionat prin ținută artistică desăvârșită, tehnică, coregrafie incendiară, într-un spectacol cu muzică live care a ținut cu sufletul la gură publicul constănțean timp de 2 ore. 80 de lei a fost biletul, dar a meritat, după cum am auzit, luni seară, pe holurile Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța în pauza dintre acte, dar și după spectacol. A fost o premieră, un spectacol cum nu am mai văzut vreodată pe scena de la malul mării. O epopee cazacă, cu fapte de glorie și povești de dragoste, ce a purtat publicul pe toate meleagurile rusești. Cu instrumentiști și soliști vocali care, timp de două ore, au interpretat live și s-au întrecut în performanțe artistice, și dansatorii care au completat cu succes tabloul colorat și antrenant al muzicii rusești. Nu de alta, dar în sală parcă nimeni nu avea astâmpăr, ritmurile au fost amețitoare! Am văzut salturi gigantice, tumbe și piruiete extrem de rapide, sfidând parcă legile gravitației. Podeaua sălii Casei de cultură a trosnit de ritmuri și pași de dans amețitori; dansul bărbaților este puternic și de viteză, iar cel al femeilor grațios, delicat, în pași mici, parcă măsurați milimetric. Iar toate aceste dansuri au fost executate cu o perfecțiune uimitoare, niciun dansator nu a ieșit un centimetru din horă sau din linie. Și încă un amănunt: atâta poftă de joc rar mai vezi. Cu zâmbetul pe buze au sărit în aer, și-au aruncat partenerele rumene în obraji peste cap, s-au învârtit minute în șir și au cântat alături de soliștii vocali care îi acompaniau. Iar costumele ne-au luat și ele ochii! Cu mândrie și entuziasm au defilat costume tradiționale. Bărbații au purtat nelipsita sabie cazacească, un accesoriu cu care au făcut adevărate acrobații și ne-au arătat că arma poate fi mânuită și prin dans (și ce dans!). Nu au lipsit biciurile, ba chiar un tun. Iar femeile au fluturat cu eleganță rochii tradiționale, dar și moderne, purtând cu ele, echivalentul săbiilor bărbaților, eșarfe albe. Au adus, astfel, un aer medieval, amintind de cavalerii care ajutau domnițele să ridice eșarfele căzute, agățându-le în vârful lancei, în semn de respect și admirație. Deosebit momentul în care s-a simulat întoarcerea din luptă a cazacilor, când femeile i-au așteptat pe eroi cu pâine și sare, într-un dans care elogia vitejia lor, dar și dorul de acasă. Surpriza serii a fost făcută de însuși directorul artistic al ansamblului, Leonid Milovanov, care a dansat alături de cazaci la final. Publicul constănțean s-a ridicat de multe ori în picioare între momentele dansante, uimit de performanță. Media de vârstă a balerinilor este de 24 de ani După spectacol, am aflat că spectaculozitatea și ritmul antrenant al show-urilor prezentate de ei se datorează faptului că toți sunt tineri: media de vârstă a balerinilor este de 24 de ani. În spatele performanțelor lor se ascund ore întregi de antrenamente, iar pentru a ajunge profesioniști desăvârșiți, dansatorii încep cursurile din copilărie. De asemenea, ei trebuie sa aibă și un nivel cultural în ceea ce privește dansul, motiv pentru care toți membrii companiei au studii superioare de balet. Și am mai aflat că pentru un astfel de spectacol, Leonid Milovanov a făcut adevărate incursiuni în istoria cazacilor, pentru a transpune cât mai bine, prin muzică și dans, cultura strămoșilor lor, puterea și pasiunea lor pentru libertate. Deloc de neglijat este faptul că au venit la Constanța cu doar două ore înainte de începerea spectacolului, timp în care au făcut o singură repetiție, s-au acomodat cu scena și microfoanele. Iar spectacolul a fost 100% live. Lucru care vorbește de la sine despre profesionalismul lor. Au la picioare The Peacock Theatre din Londra Compania „Cossacks of Russia” a fost creată nu întâmplător în regiunea Lipetsk, teritoriu din centrul Rusiei, aflat la izvorul râului Don - locul nașterii po-porului cazac. Ansamblul, format din 45 de artiști: dansatori, instrumentiști și soliști vocali, a fost înființat în 1990, iar prezentarea oficială a fost făcută în 1991, pe principala scenă a țării, Teatrul „Rusia”, din Moscova. Au avut la picioare The Peacock Theatre din Londra, urmând o serie de spectacole de succes, susținute în Spania, Portugalia, Grecia, Iugoslavia ș.a. Pentru calitățile lor acrobatice, dansatorii de la „Cossacks of Russia” au primit și un supranume - „Cazacii zburători”.„Cazacii zburători“ a fost o premieră la Constanța, spectacolul fiind adus grație impresarului Pepino Popescu. El este „antrenorul” unei echipe a greilor: Ștefan Iordache, Dorel Vișan, Marin Moraru, regizorii Șerban Marinescu și Grigore Gonța, maestrul Tudor Gheorghe, la care se adaugă alți actori și muzicieni. Așa că presimțeam că noul spectacol adus de impresar se ridică la nivelul celor mai înalte pretenții artistice. La Constanța, „Cossacks of Russia“ au impresionat prin ținută artistică desăvârșită, tehnică, coregrafie incendiară, într-un spectacol cu muzică live care a ținut cu sufletul la gură publicul constănțean timp de 2 ore. 80 de lei a fost biletul, dar a meritat, după cum am auzit, luni seară, pe holurile Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța în pauza dintre acte, dar și după spectacol. A fost o premieră, un spectacol cum nu am mai văzut vreodată pe scena de la malul mării. O epopee cazacă, cu fapte de glorie și povești de dragoste, ce a purtat publicul pe toate meleagurile rusești. Cu instrumentiști și soliști vocali care, timp de două ore, au interpretat live și s-au întrecut în performanțe artistice, și dansatorii care au completat cu succes tabloul colorat și antrenant al muzicii rusești. Nu de alta, dar în sală parcă nimeni nu avea astâmpăr, ritmurile au fost amețitoare! Am văzut salturi gigantice, tumbe și piruiete extrem de rapide, sfidând parcă legile gravitației. Podeaua sălii Casei de cultură a trosnit de ritmuri și pași de dans amețitori; dansul bărbaților este puternic și de viteză, iar cel al femeilor grațios, delicat, în pași mici, parcă măsurați milimetric. Iar toate aceste dansuri au fost executate cu o perfecțiune uimitoare, niciun dansator nu a ieșit un centimetru din horă sau din linie. Și încă un amănunt: atâta poftă de joc rar mai vezi. Cu zâmbetul pe buze au sărit în aer, și-au aruncat partenerele rumene în obraji peste cap, s-au învârtit minute în șir și au cântat alături de soliștii vocali care îi acompaniau. Iar costumele ne-au luat și ele ochii! Cu mândrie și entuziasm au defilat costume tradiționale. Bărbații au purtat nelipsita sabie cazacească, un accesoriu cu care au făcut adevărate acrobații și ne-au arătat că arma poate fi mânuită și prin dans (și ce dans!). Nu au lipsit biciurile, ba chiar un tun. Iar femeile au fluturat cu eleganță rochii tradiționale, dar și moderne, purtând cu ele, echivalentul săbiilor bărbaților, eșarfe albe. Au adus, astfel, un aer medieval, amintind de cavalerii care ajutau domnițele să ridice eșarfele căzute, agățându-le în vârful lancei, în semn de respect și admirație. Deosebit momentul în care s-a simulat întoarcerea din luptă a cazacilor, când femeile i-au așteptat pe eroi cu pâine și sare, într-un dans care elogia vitejia lor, dar și dorul de acasă. Surpriza serii a fost făcută de însuși directorul artistic al ansamblului, Leonid Milovanov, care a dansat alături de cazaci la final. Publicul constănțean s-a ridicat de multe ori în picioare între momentele dansante, uimit de performanță. Media de vârstă a balerinilor este de 24 de ani După spectacol, am aflat că spectaculozitatea și ritmul antrenant al show-urilor prezentate de ei se datorează faptului că toți sunt tineri: media de vârstă a balerinilor este de 24 de ani. În spatele performanțelor lor se ascund ore întregi de antrenamente, iar pentru a ajunge profesioniști desăvârșiți, dansatorii încep cursurile din copilărie. De asemenea, ei trebuie sa aibă și un nivel cultural în ceea ce privește dansul, motiv pentru care toți membrii companiei au studii superioare de balet. Și am mai aflat că pentru un astfel de spectacol, Leonid Milovanov a făcut adevărate incursiuni în istoria cazacilor, pentru a transpune cât mai bine, prin muzică și dans, cultura strămoșilor lor, puterea și pasiunea lor pentru libertate. Deloc de neglijat este faptul că au venit la Constanța cu doar două ore înainte de începerea spectacolului, timp în care au făcut o singură repetiție, s-au acomodat cu scena și microfoanele. Iar spectacolul a fost 100% live. Lucru care vorbește de la sine despre profesionalismul lor. Au la picioare The Peacock Theatre din Londra Compania „Cossacks of Russia” a fost creată nu întâmplător în regiunea Lipetsk, teritoriu din centrul Rusiei, aflat la izvorul râului Don - locul nașterii po-porului cazac. Ansamblul, format din 45 de artiști: dansatori, instrumentiști și soliști vocali, a fost înființat în 1990, iar prezentarea oficială a fost făcută în 1991, pe principala scenă a țării, Teatrul „Rusia”, din Moscova. Au avut la picioare The Peacock Theatre din Londra, urmând o serie de spectacole de succes, susținute în Spania, Portugalia, Grecia, Iugoslavia ș.a. Pentru calitățile lor acrobatice, dansatorii de la „Cossacks of Russia” au primit și un supranume - „Cazacii zburători”.