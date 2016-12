Câţi bani primesc, mai nou, comisiile de bac

Câți bani primesc, mai nou, comisiile de bac

Ştire online publicată Luni, 28 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cadrele didactice din comisiile de examinare de la BAC vor primi anul acesta cu 15% mai mulți bani decât se așteptau. E promisiunea ministrului interimar al Educației, Liviu Marian Pop, care a inițiat un proiect de ordin cu noile cifre. Sindicaliștii spun că măsura este binevenită, chiar dacă banii oferiți în plus nu sunt mulți. „Sumele sunt ridicole, dar este un surplus față de ce există. Oamenii au pierdut la tăieri în ultimii doi ani mai mult de 25%. Uneori până la 35, 40%”, spune Simion Hăncescu, președinte FSLI.Concret, președinții de comisii pentru Bacalaureat vor primi 60 de lei în plus, iar un profesor evaluator va primi 60 bani în plus pentru fiecare lucrare corectată. Spre deosebire de anii trecuți, anul acesta vor fi plătiți cu 200 de lei și președinții comisiilor întocmite la evaluarea națională a elevilor de clasa a VIII-a, precum și președinții comisiilor de la bacalaureat care evaluează competențele lingvistice și digitale. În proiectul de ordin al ministrului interimar scrie că vor fi plătiți și șefii comisiilor din învățământul tehnic și vocațional.