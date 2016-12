Câte ore trebuie să lucreze acasă un elev pentru teme. "Voi semna un ordin"

"Luni voi semna un ordin de ministru prin care reglementăm câte ore poate și trebuie să lucreze o elevă sau un elev în afara școlii, pentru temele școlii. În momentul de față, noi am lăsat lucrurile la rezonabilitatea profesorilor, dar ceea ce se întâmplă este că vacanțele de vară se transformă într-un fel de competiție, de concurs, câte sute sau mii de probleme să rezolvăm. Să lăsăm deoparte ipocrizia. Noi, oamenii maturi, așteptăm vara ca să ne relaxăm, să ne odihnim, iar o elevă sau un elev care are șapte, opt, nouă ani, 11 ani, trebuie să lucreze încontinuu în așa fel încât în septembrie, când ajunge la școală, să nu o supere pe doamna învățătoare sau pe doamna dirigintă și să vină cu caietul de teme făcute, iar, dacă nu le-a făcut, eventual, să mai primească și o notă proastă sau un calificativ prost", declara Mircea Dumitru, săptămâna trecută."Dacă nu se înțelege chestia asta dintr-o pedagogie naturală, pe care ar trebui să o respirăm în mod firesc, atunci legiuitorul, în cazul de față ministrul Educației, dă un ordin, prin care spune, de pildă, că la învățământul primar, la clasa pregătitoare sau clasa zero, nu se dau teme acasă", a completat acesta.Dumitru a adăugat că pentru învățământul primar timpul alocat temelor nu trebuie să depășească o oră, iar pentru învățământul gimnazial crește, gradual, la două ore. Ministrul Educației a mai spus că, la nivel de liceu, timpul de efectuare a temelor va crește, fără a preciza o cifră."Pentru liceu, sigur, trebuie să fie ceva mai mare, pentru că deja la liceu trebuie să te pregătești pentru ce urmează și ai nevoie de mai mult timp", a spus Mircea Dumitru.Ministrul Educației a explicat că profesorii trebuie să înțeleagă că există o limită de tolerabilitate din partea elevilor."Este o obligație pe care trebuie să o coreleze fiecare dascăl, fiecare profesor, fiecare educator, cu ceea ce gândește că este cuantumul de rezolvare a unei probleme sau a unei sarcini. Sigur că e o chestiune care trebuie după aceea rafinată într-un mod mai subtil de către fiecare dintre profesorii noștri, dar trebuie sa se gândească... este un prag, o limită de tolerabilitate pentru un elev, o elevă care se află la o vârstă fragedă și care nu poate, nu are capacitatea psihologică și biologică să se concentreze intelectual asupra unei astel de sarcini după ce a stat un număr foarte mare de ore la școală", a adăugat ministrul Educației.