Catalogul evenimentelor şcolare

Catalogul evenimentelor școlare

Ştire online publicată Joi, 15 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Premii la olimpiadele naționale de muzică Olimpiada Națională de Muzică pentru clasele III-VIII a avut loc la Cluj, o nouă ocazie pentru elevii Colegiului Național de Arte „Regina Maria” de a se întoarce cu numeroase distincții. Teodor Dumitru, clasa a IV-a, pian, a obținut mențiune (prof. Victoria Boicenco), Mihai Radu, clasa a VII-a, pian - premiu special (prof. Luca Matei), Iulia Cernagor, clasa a VIII-a, pian - premiu special (prof. Alina Deleanu). Aceeași competiție, dar pentru clasele IX-XII, s-a desfășurat la Bistrița, alți elevi ai aceluiași colegiu ocupând podiumul. Premiul I a fost câștigat de Vasile Ignat, clasa a XII-a, clarinet (prof. Stelică Oprea) și Robert Brăileanu, clasa a XI-a, studii teoretice (prof. Florian Stoica), premiul III - Camil Teodor Popa, clasa a X-a, studii teoretice (prof. Viorica Matei), mențiune - Any Clara Mihai, clasa a XII-a, vioară (prof. Mihai Fănică), premiu special - Irina Neacșu, clasa a IX-a, vioară (prof. Ines Dumitrescu). Școli pentru un viitor verde După primele două activități de succes, respectiv „Amenajarea spațiului din curtea școlii” și „Economisește fiecare strop”, profesorii și elevii Liceului Teoretic „George Călinescu” din Constanța desfășoară astăzi cea de-a treia activitate pe teme ecologice din cadrul Proiectului „Școli pentru un viitor verde”. „Echipa verde” din liceu își propune să planteze în zona Capidava specii de arbori adaptați climatului dobrogean. Puieții vor fi achiziționați de la Pepiniera Lumina, din banii obținuți prin vânzarea deșeurilor de hârtie, acțiune derulată tot de elevii în ultimele două luni. Activitatea va cuprinde vizitarea pepinierei pentru a informa elevii despre arborii specifici zonei și pentru a fi instruiți cu privire la modul de plantare a acestora, după care va urma plantarea propriu-zisă, în zona menționată. Liceenii ecologiști au invitat și câțiva elevi ai claselor gimnaziale care au contribuit la strângerea de maculatură. Stagii internaționale pentru studenții constănțeni Ieri, organizația studențească AIESEC Constanța a desfășurat evenimentul „Explorează lumea”, din cadrul proiectului Business School, ce are drept scop promovarea stagiilor internaționale de practică, pe care le desfășoară de mai bine de 62 de ani și care sunt dedicate studenților și tinerilor absolvenți. Prin intermediul programului „Explorează lumea”, ei pot pleca în stagii de practică în țări dintre cele mai exotice precum Argentina, India, până la cele mai puțin cunoscute, Nigeria, Indonezia, sau în alte 105 țări și pot opta pen-tru stagii în domeniul tehnic, management, educație și dezvoltare. Săptămâna aceasta, AIESEC Constanța a început recrutarea pentru acest program, astfel încât tinerii interesați se pot înscrie pentru un stagiu internațional, țările promovate în această campanie fiind Turcia și Grecia. În acest an, proiectul se desfășoară în colaborare cu fundația norvegiană Ronomar Innovation Center.