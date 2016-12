Câtă credinţă, adevăr şi pioşenie se ascund în pupatul moaştelor. "Sunt reperele credinţei noastre"

3

Cei care nu cred ...

Cei care nu pupa moaste , care nu fac , nici ce zice , nici ce face popa , care nu empatizeaza cu mai-marii BOR - securisti dovediti , de altfel , nu sunt necredinciosi sadea . Desi se considera romani , romanitatea lor este pusa la indoiala , de papagali barbosi , care au pus stapanire pe trecutul si prezentul romanilor , militand pntru o tara blocata in proiect , incatusata de metehnele si limitele epocii medievale . Acesti cartezieni , oameni liberi , care ar face cinste oricarei comunitati din Europa civilizata , au credinte , au convingeri , au intelepciune , au proiecte , au drumul deschis catre universalitate . Si asta , pentru ca tot ceea ce sustin , tot ceea ce fac , se bazeaza pe stiinta , pe logica , pe argumente ... Si trebuie sa dea de gandit faptul ca nicio tara majoritar-ortodoxa , nu se afla in randul statelor superdezvoltate economic , cu democratie functionala , sau cu oameni fericiti ... Mai multe biserici si manastiri , intr-un timp si intr-un spatiu in care s-au inchis scoli si spitale , reprezinta absurdul deplin , mantuirea obligatorie si inainte de termen ...