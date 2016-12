Cât te costă să îţi trimiţi copilul la studii în străinătate

Cât te costă să îți trimiți copilul la studii în străinătate

În actualul context socio-economic, când educația în România nu mai constituie o prioritate în bugetul statului, ci mai repede un tărâm al orgoliilor miniștrilor de a-și pune amprenta „istorică”, numeroși părinți aleg să facă sacrificii pe termen lung pentru a-și trimite copiii la studii peste hotare. Recent, programul de mobilitate preuniversitară Highschools, promovat de IEC (International Educational Center), a relansat invitația de a-i studia oferta adresată oricărui elev din România care poate pleca la studiu de la un trimestru până la un an academic într-un mediu inter-național, respectiv la școli din Europa, dar și din SUA, Ja-ponia sau Brazilia. În opinia lui Eduard Partenie, coordonatorul de Programe pentru Elevi IVI și High-schools, „un an de liceu în străinătate întrerupe monotonia regimului liceal de patru ani din România și somează elevul să se adapteze noului mediu, să fie autonom, îl ajută să se maturizeze, să adopte decizii de unul singur și să capete experiență socială extrem de semnificativă”. Programul este acreditat de Ministerele Educației din țările în care elevii studiază, iar anul petrecut în străinătate se echivalează în România. Pe durata întregului an academic, familia din România va primi periodic rapoarte de evaluare a situației școlare a copilului lor. Pentru a fi eligibili, elevii trebuie să aibă peste 16 ani, să fi avut rezultate bune la în-vățătură (media ultimilor trei ani să fie peste 7.50), să obțină rezultate bune la testul de limbă engleză SLEP și să dea dovadă de maturitate și responsabilitate la interviul care este o parte esențială a procedurilor de selecție. Amănunte legate de posibilitatea accesării unor cursuri puteți găsi la adresa http://www.iec.ro/. Ei și-au permis să trăiască un vis Nu multe familii au posibilitatea de a-și trimite copiii la studii, dar iată opiniile elevilor constănțeni despre aventura educațională trăită: „Experiența de care am avut parte anul acesta a fost uimitoare. Nu mi-am imaginat niciodată că pot învăța așa multe lucruri de cultură generală, dar și din viața de zi cu zi. Pe lângă faptul că am vizitat 10 state și mi-am făcut prietenii de o viață, schimbarea ce s-a produs în sufletul meu a fost evidentă. Ajungând acasă, prietenii mi-au spus că sunt mult mai sociabilă și că m-am schimbat în bine în modul de a vorbi și gândi. Presupun că este normal.... Familia gazdă m-a ajutat foarte mult să mă acomodez, având în vedere că „mama” era philipineză, venită în America când a fost de vârsta mea și știa cum e să ai momente când te simți singură și neajutorată. Școala a fost un vis, exact ca în filme, imensă, cu 2.000 de elevi de clasa a XI-a și a XII-a. Am simțit că am fost primită foarte bine și de colegi și de profesori, dar bineînțeles, au existat și excepții. Am participat la multe evenimente și mi-am făcut mulți prieteni, cu unii dintre ei mai țin legătura... Au fost multe momente când lipsa de experință și-a spus cuvântul, dar mă bucur că am avut și greutăți, pentru că am avut de învățat din fiecare câte ceva. Anul acesta pentru mine a fost un vis împlinit și pot să zic că nu am niciun regret... Nu uitați... if you really want something, stand up and speak for yourself!” (Miruna Șerban) v v v „update/15.XII.10/ Știu că nu am mai scris de foarte multă vreme și îmi pare rău pentru asta. Cred că numărul celor care au avut parte de asemenea experiențe plăcute cu IEC a crescut considerabil pe parcursul anilor și astfel de mailuri nu sunt ceva extraordinar, dar sper că vă pot trimite gândurile mele cele mai sincere. Vremea de afară mă duce cu gândul la trecut și la cât de bine m-am simțit în Austria. Pe această cale doresc să vă mulțumesc că m-ați susținut și m-ați ajutat când am avut nevoie”. (Marina Ghegeliu) Taxe de școlarizare Nu spune nimeni că sunt accesibile oricui, de aceea iată aici câteva exemple de taxe de școlarizare: r Peninsula School Australia – 34.200 dolari australieni r St. Paul International School, Beijing – 17.200 euro r Renaissance School Italia – 24.900 euro r American International School Salzburg (Austria): 24.876 EUR - clasele 7-8 L 26.208 EUR - clasele 9-10 L 28.668 EUR - clasele 11-12 L 28.668 EUR - clasa a 13-a (post-graduate program). La această taxă se mai adaugă depozitul de securitate, care variază de la 6.219 EUR până la 7.167 EUR, în funcție de anul de studiu. Alte taxe includ: materiale și cărți școlare (500-800 EUR), taxa de evaluare inițială (2.500 EUR) - plătibilă doar în primul an de studii și cea de cheltuieli incidentale (este recomandabil ca elevii să aibă acces la minim 150 de EURO lunar). Peste ocean: r Air Academy Florida Taxele de școlarizare pentru elevii internaționali sunt: 30.300 $ - clasele 7-8 și 31.500 $ - clasele 9-12. La aceste taxe se adaugă: student bank (5.000 $) și taxa de înmatriculare a elevilor internaționali - plătibilă o singură dată (3.000 $). r Washington Academy – 28.600 USD r Northwest School, Seattle, Statele Unite – 35.000 USD