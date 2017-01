Cât te costă să devii student

1

Costurile la universitatea Epure

Admiterea va fi fara examen, in schimb viitorii studenti trebuie sa fie pregatiti foarte bine ...financiar! Taxa va creste probabil la 40 mil (lei vechi) pe an. Elevii foarte buni care vin din liceu sa nu se astepte prea mult la locuri fara taxa deoarece finantarea de la buget a scazut cu 30%-40%. Pe langa taxa trebuie sa aveti inca 14 examene x 100 euro = 1400 euro - cel putin. La Medicina pretul platit este cel putin dublu spre triplu. Este adevarat ca nu prea se merita atatia bani intrucat nu se invata nimic iar la un doctor cu diploma la Ovidius nu se duce nimeni intrucat risti sa pleci mai bolnav decat ai venit! La Economie oricum banii se arunca pe fereastra - 75% din ore nu se tin iar la celelalte ore in marea majoritate profesorii habar nu au ce predau sau doar palavragesc modenitati cu studentii. Spagile vor creste mult pentru ca Epure trebuie sa-si recupereze investitia de peste 200000 euro pentru cumpararea postului de rector. Noii prorectori cum ar fi Stanciu Gabriela sau Anghel Florin trebuie de asemenea sa-si recupereze taxa de instalare pe care au platito lui nea Epure! La Epure nimic nu este gratis, orice serviciu pe care il face trebuie sa fie achitat pe loc! Prorectorii si noii decani au trebuit deja sa plateasca integral sau partial taxa pentru fonctie la jupan Epure! Pe unii i-a mai pasuit vreo 2-3 luni sa-i plateasca obolul fiindca domn Epure este baiat de comitet! Noii decani gen Serban de la Drept, Fulea de la Litere, Flaut de la Matematica, Spatariu de la Economie, Frunza de la Psihologie sau Caraiane de la Medicina Dentara vor creste chiar mai mult spagile pretinse pentru ca sunt noi si le este foame. Viitori si actuali studenti fiti pregatiti sa platiti mai mult la Universitatea Epure.. scuze Ovidius!