Cât mai continuă bătaia de joc din Educaţie? Cu ce propuneri vin elevii

Cât mai continuă bătaia de joc din Educație? Cu ce propuneri vin elevii

Ieri, la Colegiul Național „Mihai Eminescu“, Asociația Elevilor din Constanța, împreună cu Clubul Eminescu Debate, a organizat o masă rotundă, care în esența ei își dorește mult binele sistemului de învățământ românesc, aflat într-o degringoladă ale cărei victime principale sunt elevii, deopotrivă cu profesorii, eterni cobai ai schimbărilor politice.Elevul Alexandru Manda, inițiator al acestei dezbateri, a adus în discuție patru mari piloni care trebuie „răs-turnați”: reforma curriculară, care în opinia lui ar trebui să fie la decizia elevului, mult promisa finanțare a educației, stabilitatea și durabilitatea legislativă și, nu în ultimul rând, standardele de notare.„În contextul în care, până la sfârșitul lunii ianuarie 2016, se modifică planurile cadru, ar trebui luată în calcul o descongestionare a materiei. Am ajuns să studiem câte 16 materii într-un an. Ne dorim mai mult materii aplicative decât informative”, a fost doar unul dintre co-mentariile pertinente ale elevului.Prezent la eveniment, prof. univ. dr. Sorin Rugină, rectorul Universității „Ovidius”, a mărturisit că a venit mai mult din curiozitatea de a vedea cum mai merg lucrurile în învățământul liceal.„E foarte greu să reformezi un sistem care suferă de conservatorism, dar mă bucur să descopăr o generație implicată în viitorul acestuia. Legislația nu poate fi stabilă decât atunci când acoperă toate problemele din teren, de aceea vă propun să nu lansăm idei doar de dragul de a le propune. Dar este foarte important să existe și o perspectivă”, au fost câteva dintre sfaturile reputatului universitar constănțean.Cea mai interesantă ni s-a părut, însă, intervenția lui Remus Bălan, un antreprenor constănțean care a vorbit despre impactul său cu produsul învățământului românesc.„Vin la noi și spun să-i învățăm ce au de făcut, pentru că ei în școală au… studiat. Noi nu avem timp de așa ceva, absolvenții trebuie să fie apți să livreze rezultate. Ca să folosesc o parabolă din sport, noi îi antrenăm pentru handbal, în timp ce toată lumea joacă fotbal. Elevii trebuie învățați cum să facă, nu ce să facă, iar atâta timp cât noi vom continua să peticim un sac care este rupt și pe care, de altfel, trebuie să-l înlocuim, nu vom ajunge nicăieri. Noi, antreprenorii, susținem învățământul vocațional”, a conchis același interlocutor, referindu-se probabil la învățământul profesional.La polul opus, reprezentatul Ministerului Educației, Albert Craiu, a dezamăgit o mare parte din cei prezenți, afirmând că, de când este el în minister, niciun ministru nu a reușit să obțină mai mulți bani pentru Educație, pentru că este greu să satisfaci nevoile atâtor altora care stau la… coadă. Păi și în acest caz, ce așteptări să mai aibă acești tineri, când un reprezentant al celui mai înalt for își asumă și spune că educația este Cenușăreasa unui sistem viciat de cu totul alte interese?Cert este că inițiativa asociației constănțene a elevilor poate constitui un start pentru un set de demersuri care ar trebui să zgâlțâie din temelii responsabilii pentru cea mai importantă „verigă” a viitorului - EDUCAȚIA.