Cât de tare a călcat în "străchini" Gabriela Bucovală? Concursul, bătut de ingerinţele politicului?

Cât de tare a călcat în "străchini" Gabriela Bucovală? Concursul, bătut de ingerințele politicului?

Trebuie să recunosc, încă din startul acestui editorial, că nu am agreat-o foarte tare pe profesoara Gabriela Zoe Bucovală, cea care a deținut, până vineri, funcția de inspector școlar general al ISJ Constanța. Modul în care a decis dumneaei să colaboreze cu presa, minusul mare la capitolul comunicare și transparență în privința deciziilor luate, la care se adaugă zvonurile (mai mult sau mai puțin îndreptățite) precum că ar fi avut o atitudine arogantă vizavi de „truditorii catedrei”, m-au făcut să-i regret pe Gheorghe Andrei, Mirela Ștefănescu sau - să nu râdeți! - chiar pe Răducu Popescu. Despre cel din urmă, s-au spus fel de fel de lucruri, însă omul avea o mare calitate: VORBEA! Dar, să nu ne abatem de la subiectul zilei.Gabriela Zoe Bucovală a fost „radiată” de la conducerea ISJ Constanța în condiții, la ora actuală, misterioase și să vedem cât de legale, mai ales că „generalul” de la malul mării nu fusese numită, ci își câștigase funcția prin CONCURS, în urmă cu doi ani.Cel care a semnat hârtia de revocare din funcție a Gabrielei Bucovală nu este ministrul Liviu Pop, ci secretarul de stat în Ministerul Educației, Gigel Paraschiv, iar în explicația pe care acesta a dat-o, apar sintagme de genul „nereguli în contractul de management”.Cât de grave sunt aceste nereguli? Câte reclamații au fost făcute la adresa Gabrielei Bucovală? Cât de tare a călcat în „străchini” șefa ISJ de a fost „radiată” fără niciun avertisment prealabil? Cât de legală este decizia de revocare, în condițiile în care, repet, postul fusese ocupat prin concurs? Sigur, un concurs nu îți asigură „imunitate” deplină, dar pentru a călca în picioare dreptul acestui om, înseamnă că motivele sunt extrem de grave (sper că nu penale!).La toate aceste întrebări vom afla răspunsul în scurt timp. Mai ales la ultima dintre ele, pentru că o parte dintre cei 13 „generali” retrogradați au anunțat deja că se vor adresa instanței de judecată.Ministerul are obligația de a face urgent publice motivele pentru care a luat această decizie, una surprinzătoare, în ajun de sesiune de bacalaureat de toamnă și cu mai puțin de o lună până la debutul unui nou an școlar.Dacă ministerul tace, nu face altceva decât să dea apă la moară celor care acuză ingerințele politicului. Am salutat la momentul potrivit decizia MEN de a scoate la concurs posturile de conducere din inspectoratele școlare și de a înlocui practica numirii pe considerente politice. La prima vedere, revocarea „generalilor” ar putea părea un abuz, dar să nu ne grăbim cu afirmațiile, să așteptăm motivarea. Cine știe ce surprize de proporții ar putea ieși la iveală.XXX13 inspectori școlari generali, din județele Caraș Severin, Ialomița, Ilfov, Brăila, Buzău, Vrancea, Constanța, Sibiu, Olt, Arad, Tulcea, Mehedinți și Călărași au fost revocați din funcție, vineri seară.Iată ce a declarat, pentru „Mediafax”, secretarul de stat Gigel Paraschiv: „A fost o echipă care a analizat activitatea tuturor inspectorilor școlari generali pe contractul de management și s-a ajuns la concluzia că, din toți, un număr de 13 au mai multe puncte din contract care nu au fost respectate. Diferă de la un caz la altul, sunt probleme diferite și s-a luat decizia ca ei să fie eliberați din funcții. În contractul de management scrie că trebuie să fie notificați cu două săptămâni înainte. E adevărat că ei au o evaluare anuală, dar asta nu împiedică ministerul să îi evalueze de câte ori consideră că este necesar. Evaluarea asta se face de vreo două săptămâni și se pare că inspectorii școlari nu au știut de chestiunea asta. Echipa s-a dus să se uite pe contractul de management să vadă ce trebuia făcut și ce nu s-a făcut. Ei nu trebuie să fie înștiințați. Este o evaluare continuă”.