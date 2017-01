Cât de profitabilă mai este cultura constănţeană? Muzeele suspină după calitatea publicului. "Când e gratis dau buzna"

Între "producția la hectar" și extazul din fața unei picturi

Cât de profitabilă mai este cultura constănțeană? Muzeele suspină după calitatea publicului. "Când e gratis dau buzna"

Prima lună a anului este și cea în care instituțiile de cultură află ce bugete vor avea la dispoziție în anul 2017, pe baza unor solicitări anterior depuse la Consiliul Județean, respectiv Consiliul Local Constanța.Încă director al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Traian Cliante declara, ieri, că în anul 2016 au fost monitorizați circa 70.000 de vizitatori, situând această instituție în topul obiectivelor de interes turistic local. Pentru acest an, MINAC a proiectat un buget cu aproximativ 5% mai mare decât cel de anul trecut, respectiv de 9.360.000 lei, compus dintr-o subvenție de 5.570.000 lei și 3.039.000 lei venituri proprii (bilete, săpături ori supravegheri arheologice). Întrebat dacă ar fi normală o corelare a subvenției solicitate cu numărul de vizitatori înregistrați, directorul Cliante s-a arătat indignat de această paralelă, considerând că în cultură nu se ia în calcul „producția la hectar”.„Aceasta era o găselniță a anilor ’80, când organizam expoziții tematice pe care apoi le vindeam școlilor ca suport material pentru cursurile de istorie și primeam mai puțini bani de la bugetul local. Dar cât mai contează acum istoria în educația românească?”, a adăugat sec același director.De aceeași părere în ceea ce privește „cultura la hectar” a fost și dr. Maria Magiru, directorul Muzeului de Artă Populară, instituție care a încheiat anul trecut cu un număr de 30.000 de vizitatori.„Ne-am orientat foarte mult pe activități conforme cu profilul beneficiarului și atunci organizăm numeroase ateliere și lecții muzeale, dar și manifestări cu care îi atragem pe constănțeni, cum este cazul amplului eveniment «Meșteșuguri tradiționale în contemporaneitate». Nu mai departe zilele acestea ne pregătim pentru primul târg de anul acesta, cel al Mărțișorului, care va atrage, timp de trei zile, zeci de constănțeni”, declara Magiru, adăugând că pentru acest an a solicitat o subvenție de 1.124.000 lei.În fața unei picturi nu cazi în extaz dacă ești habarnistFără să încerce vreo cosmetizare abracadabrantă, dr. Doina Păuleanu recunoaște că în comparație cu numărul mic de vizitatori (3.690 plătitori), bugetul solicitat este mare: 1.808.366 lei plus alte 636.770 lei pentru participarea la două proiecte culturale.„Dar acesta este nivelul de educație al publicului. Este un fenomen care intră totuși într-o nișă și răspunsul publicului românesc este acesta. Avem în jur de 15-20 de evenimente pe an și avem numeroși vizitatori, circa 60-100, așa încât numărul neplătitorilor e egal cu cel al plătitorilor. Plus Noaptea Muzeelor, în care noi am numărat aproape 1.800 de vizitatori. Cred că este un fenomen de masă: cum apare ceva gratis să ne bulucim! Stau în fiecare an la Noaptea Muzeelor și mă uit la ei… de unde au apărut și nici nu par interesați, pentru că îi văd cum vin. Aproape că vin să bifeze că au fost și la noi, parcurg în viteză. Dacă nu ai instrucție, nu cred că îți spune foarte mult un muzeu de artă. Un public care nu pare să aibă legătură sau afinitate cu fenomenul acesta. Și nu suntem numai noi în această situație, ci marea majori-tate a muzeelor de artă din țară. Oarecum stranie, pentru că este mic numărul de vizitatori, față de investiția care trebuie făcută și în raport cu normele care se cer într-un muzeu de artă și cu grija care trebuie purtată acestui patri-moniu, lucrările noastre fiind cele mai sensibile în raport cu arheologia, de pildă. Pe de altă parte, muzeele trebuie să existe pentru că ele au un rol măcar de păstrare a unui patrimoniu și de transmitere a lui către generațiile care vin. E greu de sperat că numărul de vizitatori va crește dacă nivelul de educație va rămâne același”, a mai declarat același director. Întrebată dacă din punctul de vedere al managementului a făcut tot ce se putea, același interlocutor a continuat: „Evenimente facem, chiar de consistență, iar lucrurile se petrec la un anume nivel în câmpul de consacrare. Nu facem niște lucruri simple, gratuite, lipsite de valoare. Poate dacă am avea un sector de relații cu publicul foarte puternic, poate acesta ar putea să creeze niște lucruri speciale pentru o anumită categorie de public. Dar în momentul în care toți oamenii angajați ai muzeului sunt 25 cu mine cu tot, nu am ce să fac. Poate că s-ar putea face mai mult la sectorul școlar, dar care ne cam ocolește, din păcate. Dar în momentul în care s-a scos orice noțiune din cartea de istorie despre artă, nu ai cum să cazi în extaz în fața unei picturi. Pe de altă parte, noi nu am creat în România deprinderea de a merge oamenii la muzee. Noi toți când mergem în străinătate, primul lucru pe care îl facem e să ne repezim în muzee, iar în orașele noastre și în țara noastră le ignorăm sau le neglijăm. Revenind la exigențele cărora trebuie să le răspundă un manager de muzeu acum, acelea sunt conservarea lucrărilor de patrimoniu. Pentru că poate vor veni și niște timpuri mai bune…”, a conchis valorosul om de cultură constănțean.