Cât costă să fii student la stat

Ştire online publicată Vineri, 02 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Universitatea „Ovidius” a stabilit taxele de școlarizare pentru următorul an de studiu, 2008-2009. Cuantumul taxelor este mai mare decât anul trecut, respectând tradiția de mărire anuală a sumelor pe care tinerii trebuie să le plătească pentru a deveni studenți la stat. Astfel, pentru studiile de licență, învățământ de zi, sumele variază de la 1850 lei pe an, la Facultatea de Drept și Științe Administrative, specializarea Asistență managerială și secretariat, și 5500 lei, taxa anuală percepută de Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie. Candidații la oferta umanistă a Facultății de Litere au de plătit 2400 de lei pe an, față de 2100 lei, sumă percepută pentru anul universitar în curs. La Facultatea de Teologie, taxele variază între 2200 și 2500 lei, în funcție de specializare. La Facultatea de Istorie și Științe Politice, taxele au valoarea cuprinsă între 2200 și 2300 de lei, la Drept și Științe Administrative, taxele sunt cuprinse între1850 și 2200 lei, la Științele Naturii și Științe Agricole, 2600 lei pentru toate specializările, 2200 taxele pentru ambele specializări ale Facultății de Educație Fizică și Sport, ca și în cazul Facultății de Fizică, Chimie, Electronica și Tehnologia Petrolului. Pentru Facultatea de Matematică și Informatică, taxele anuale sunt de 2200 de lei, la Științe Economice, 2000 de lei, la Facultatea de Medicină Generală taxele variază între 2800 și 4800 lei, la Medicină Dentară taxele sunt între 3000 și 5500 lei, la fel ca și la Facultatea de Farmacie. Pentru Facultatea de Inginerie Mecanică. Industrială și Maritimă, taxa este de 2300 lei la toate specializările, iar la Facultatea de Construcții, taxa este de 2500 de lei la ambele specializări. Artele se studiază contra sumei de 2500 și 3000 lei, iar la Facultatea de Psihologie și Științele Educației taxele sunt între 2000 și 2300 de lei. Cifra totală a locurilor scoase la concurs de „Ovidius”, pentru anul universitar 2008-2009 este de 8000. (V.P.)