Câştigătorii Concursului naţional de matematică, premiaţi în luna ianuarie

Câștigătorii Concursului național de matematică, premiați în luna ianuarie

Așteptată a se desfășura în această lună, premierea elevilor câștigători la prima etapă a Concursului Național de evaluare în matematică a fost amânată pentru luna ianuarie 2008. Motivul îl constituie, conform declarației prof. Ionuț Dumitru, președintele Fundației de evaluare în educație, întârzierea în primirea, în timp util, a rezultatelor recorectărilor pentru departajarea elevilor care au obținut punctaje maxime. Organizat de Fundația de evaluare în educație, în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și sub egida Academiei Române, prima etapă a concursului a suscitat interesul a foarte mulți elevi constănțeni. De altfel, așa cum ne declara prof. Constantin Pătrană, inspector școlar de specialitate matematică, Constanța se situează printre județele cu cei mai mulți copii interesați de acest concurs. Calendarul desfășurării acestui test național este gândit pe mai multe etape, independentă una de cealaltă, astfel alcătuite încât să nu împiedice implicarea elevilor în activitatea școlară și nici în concursuri deja consacrate. Noutatea acestuia constă în faptul că le dă elevilor posibilitatea să-și verifice cunoștințele pe etape de parcurgere a materiei, în vederea obținerii unor rezultate bune la viitoarele examene și concursuri (evaluarea națională la clasa a IV-a, teze unice, bacalaureat, admiterea la facultate). Din totalul celor aproximativ 1.750 de elevi constănțeni participanți la concurs, de la clasa a II-a până la clasa a XII-a, consultând site-ul oficial al concursului, respectiv www.evaluareineducatie.ro, am constatat că doar două eleve de clasa a VI-a, de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” – Ștefania Moroianu și Ana Maria Olaru, au reușit să întrunească punctajul maxim. De menționat că la fiecare etapă vor fi acordate premii județene, constând în diplome de participare, diplome de merit pentru primii 10 clasați din fiecare clasă/județ, medalii pentru primii cinci clasați din fiecare clasă/județ, locul I, II, III și două mențiuni, cinci mențiuni/clasă, constând în culegeri și manuale școlare aprobate de MECT, precum și broșura concursului, care conține subiectele, rezolvările detaliate și comisiile de lucru ale concursului. La etapa finală, programată pe 24 mai 2008, vor participa elevii selectați în etapele anterioare. Acolo se vor acorda premii consistente, constând în burse de studiu pentru întreg anul școlar următor, calculatoare personale, excursii în tabere școlare, manuale și culegeri auxiliare aprobate de MECT, diplome de merit, medalii etc. Etapa a II-a a concursului va avea loc pe 16 februarie 2008.