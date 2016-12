Casa Regală lansează un concurs pentru liceenii constănţeni

Casa Regală lansează un concurs pentru liceenii constănțeni

lnițiativa Tinerilor pentru Modernizarea României (ITMR) a lansat de curând un concurs național de cercetare istorică pentru elevii de liceu, cu tema „Prezențe ale regalității în cornunitățile locale (1866-2010)”, concurs care se desfășoară sub auspiciile Casei Regale române și sub monitorizarea științifică a unui juriu național format din reputați istorici ai societății românești. Obiectivul principal al concursului îl constituie valorificarea arhivelor locale, care reprezintă baza de pornire pentru elaborarea unei lucrări de cercetare istorică de către elevii participanți. Participanții au la dispoziție șase luni pentru cercetare în sursele istorice din comunitate (arhivele publice locale, periodice din epocă, jurnale personale, colecții fotografice private, interviuri cu martori etc), cercetare care va avea ca finalitate compunerea lucrării ce va fi analizată de juriul național. Câștigătorii vor fi premiați în cadrul unei ceremonii care va avea loc la Palatul Elisabeta, în București, în luna septembrie 2011. Data limită pentru înscrierea lucrărilor în concurs este 1 iulie 2011. Se vor acorda premii în bani și cărți. Pe lângă premiile în cărți și bani, câștigătorii vor primi și un certificat care va atesta rezultatul obținut. Juriul național este format din Dan Berindei, vicepreședintele Academiei Române, Nicolae Bocșan, prorector Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca, Adrian Cioroianu, fost ministru de Externe (2007-2008), Doru Dumitrescu, inspector general de specialitate MECTS, Mihai Manea, inspector de specialitate ISMB, Toader Nicoară, prorector Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca, Nicolae Păun, prodecan Facultatea de studii europene Cluj Napoca, Zoe Petre, consilier al președintelui Emil Constan-tinescu (1996-2000) și Șerban Tana-șoca, directorul Institutului de studii SE Europene București.