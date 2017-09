Gheorghe Ungureanu:

"Casa de Cultură deschide stagiunea pe 25 octombrie. Vor fi numai spectacole de calitate"

Casa de Cultură a Sindicatelor deschide sezonul de spectacole. Astfel, începând de luna aceasta, constănțenii sunt invitați la o mulțime de show-uri, piese de teatru, concerte extraordinare, un regal vienez și multe altele.„Stagiunea începe pe data de 25 septembrie, la ora 19.00, cu spumoasa comedie „All Inclusive”, în regia lui Vlad Zamfirescu. Cafeneaua lui Horațiu Mălaele este următorul spectacol propus de conducerea Casei de Cultură, acesta urmând să aibă loc în data de 7 octombrie. Toate reprezentațiile vor avea loc la ora 19.00. Aici, ni se propune să cunoaștem povestea simplă a unei familii americane: Louise și Wally Murdock (văzuți la 30, 50 și 70 de ani); căsnicia lor fisurată, dar și consolidată de apariția tinerei Janet. Acesta este un spectacol despre viață, iubire, trădare și singurătate, un spectacol al tuturor, dar mai ales al sufletelor anonime, pustiite de necazuri aparent banale”, ne-a declarat directorul instituției, Gheorghe Ungureanu. Acesta a mai spus că pe parcursul stagiunii, constănțenii vor avea parte numai de spectacole de bună calitate.Comedia „Central Park”, de Woody Allen, în regia lui Dragoș Câmpan va avea loc pe 16 octombrie. Din distribuție fac parte: Florin Busuioc, Andreea Gramoșteanu, Bogdan Talașman, Adelaida Zamfira, Ioana Marcoiu. În „Central Park West”, Woody Allen spune, în maniera sa extrem de comică, povestea a două cupluri new-yorkeze. Piesa surprinde complexitatea relațiilor umane prin intermediul dialogurilor extrem de amuzante și a situațiilor absurde până la coșmar.Apoi, „Un bărbat pentru Sara” își va face apariția pe scenă în data de 17 octombrie. Distribuția este formată din: Emilia Popescu, Diana Cavallioti, Constantin Cotimanis, Andi Vasluianu, Andreea Vasile. Intriga conjugală a piesei, cu replici sclipitoare, situațiile stranii și comice în care ajung personajele doar într-un living de apartament din New York au permis celor cinci actori crearea unor personaje moderne, pe alocuri extravagante, pline de haz.Mai departe, pe 11 noiembrie urmează spectacolul „Toc toc”, piesa cu cele mai multe vizionări la nivel mondial din ultimii ani. Din distribuție fac parte: Mihai Gruia Sandu, Andrei Duban, Anca Țurcașiu, Andreea Samson, Doina Antohi, Victor Bucur și Daniel Burcea.Ca urmare, constănțenii sunt invitați să se amuze alături de Alba, o maniacă a curățeniei, care mai este și laborantă pe deasupra, Dan - un taximetrist obsedat de calcule, Bob - un tânăr care se deplasează sărind de pe o piesă de mobilier pe alta, Maria - o habotnică ce are și mania verificărilor, Lili - o tânără care repetă fiecare frază de două ori și Fred - un individ care are ieșiri verbale și gesturi bruște.Tot în luna noiembrie, în ziua de 19, mai exact, Corul Armatei Roșii „Alexandrov” prezintă „The great revival”, un program 100% rusesc. Alături de acesta, pe scenă va evolua Baletul Clasic „Saint Petersburg”.Așadar, rușii se întorc cu inima plină la Constanța, acolo unde anul trecut au ridicat sala în picioare. Concertul „The Great Revival” este închinat memoriei membrilor Corului care au pierit în tragicul accident aviatic anul trecut și va prezenta un repertoriu integral rusesc.„Spărgătorul de nuci” va ajunge la Casa de Cultură a Sindicatelor pe data de 1 decembrie. „Spărgătorul de nuci” are un loc aparte printre lucrările ulterioare de Ceaikovski, întrucât acesta se află în afară de tradiția genului de balet, unde a aplicat imagini muzicale novatoare.Așa cum ne-a obișnuit în ultimii ani, Tudor Gheorghe se va afla din nou la Constanța, unde va susține un concert de excepție. Acesta se intitulează „Iarna Simfonic” și va avea loc la data de 5 decembrie.„Iarna Simfonic” vorbește despre adâncimea seninătății, marea poezie, îmbinată cu lirica populară din colinde. Lucrarea constituie o suită simfonică în cinci părți, în care au fost integrate, pe lângă poemele de iarnă, motive melodice din sfera colindelor tradiționale. Desigur, la sfârșit de an, constănțenii nu vor fi privați de „Regalul Vienez”, ce va avea loc pe 12 decembrie, avându-i pe scenă pe artiștii Orchestrei Simfonice „Radio” din Ucraina.Cu această ocazie, orchestra va interpreta cel mai important repertoriu al Balului Operei din Viena, care va cuprinde opere ale dinastiei Strauss, Franz Lehar, Emmerich Kalman, Joseph Lanner și ale altor compozitori.