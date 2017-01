Casa de Cultură aduce la Constanţa mari actori ai scenei româneşti (galerie foto)

Casa de Cultură aduce la Constanța mari actori ai scenei românești (galerie foto)

Sala Casei de Cultură a devenit din nou, joi seară, neîncăpătoare pentru sutele de elevi care au urmărit spectacolul compus „Coana Chirița și Primăvara magnoliilor”, realizat de Opera Comică pentru Copii din București. Acesta va reveni pe 4 noiembrie la Constanța. Bazat pe comedia „Coana Chirița în provincie”, scrisă de Vasile Alecsandri, prima parte a spectacolului a fost primită cu multe aplauze și entuziasm de tinerii veniți să-i vadă pe dinamicii artiști ai Operei Comice, având-o alături de ei pe infatigabila Stela Popescu, în rolul Cucoanei Chirița. În cea de-a doua parte a spectacolului, i-am putut vedea pe talentații balerini ai Operei Comice, care au dansat pe muzica Loredanei și a celor de la Zdob și Zdub. Au urmat, apoi, momente dedicate artei lirice, soliștii Operei comice interpretând arii celebre, spre încântarea celor aflați în sală. La finalul spectacolului, Stela Popescu a lăudat publicul pentru reacția pozitivă la astfel de manifestări artistice, precizând că apetența constănțenilor pentru arta spectacolului ar trebui să determine autoritățile locale să nu desființeze instituțiile culturale. Totodată, cunoscuta actriță a apreciat scopul educativ al spectacolelor Operei Comice pentru Copii: „Opera Comică are ca scop educația tinerei generații, căreia i se oferă numai texte clasice și muzică clasică. Pentru tânăra generație s-a pus în scenă Alecsandri. Așa cum s-a văzut, calitatea interpreților este absolut extraordinară”, ne-a spus Stela Popescu, în culise. Actrița colaborează cu Opera Comică de cinci ani, realizând împreună și spectacolul „Piatra din casă”. Constănțenii mai pot urmări la Casa de Cultură spectacolele „Crimă la Howard Johnson”, luni, 11 octombrie, ora 19. Din distribuție fac parte Mihai Bendeac, Emanuel Pârvu și Diana Cavallioti. Prețul unui bilet este 50 lei, dar accesul se face câte doi pe un singur tichet. De asemenea, pe 18 octombrie, ora 19, constănțenii vor putea urmări la Casa de Cultură spectacolul „Cafeneaua”, în regia lui Horațiu Mălăele. Așa cum ne-a anunțat directorul Casei de Cultură, Gheorghe Ungureanu, aceasta va fi ultima reprezentație a spectacolului la Constanța. Mălăele va evolua și pe scenă alături de Emilia Popescu și Dana Dogaru. Prețurile biletelor sunt de 50 și 60 lei. Un alt spectacol care nu trebuie ratat va avea loc pe 25 octombrie. Montat de apreciatul regizor Felix Alexa, spectacolul „Sinucigașul” reunește actori de mare forță: Dan Puric, Marius Manole, Marius Bodochi, Costel Constantin, Adela Mărculescu, Ileana Olteanu, Tania Popa, Silviu Biriș, Maria Buză, Andrei Finți, Lamia Beligan, Rodica Ionescu, Florin Lăzărescu, Tatiana Constantin / Ana Macovei, Vitalie Bichir, Alexandru Nedelcu și Nikita Dembinski. Prețurile biletelor sunt de 65, 85 și 100 lei. În ultima zi a lunii octombrie, Tudor Gheorghe va reveni la Constanța într-un concert care va cuprinde cele mai frumoase melodii din perioada interbelică, lansate de Zavaidoc și Jean Moscopol. Interpretul va fi acompaniat de orchestra Arkadia și de violonistul Dan Bozgan, sub bagheta dirijorului și orchestratorului Marius Hristescu. Prețurile biletelor sunt de 60 și 70 lei. De asemenea, directorul Casei de Cultură, Gheorghe Ungureanu ne-a anunțat că, la mijlocul lunii noiembrie, Mircea Albulescu va reveni la Constanța cu un spectacol nou-nouț. Opera Comică pentru Copii a fost lansată ca o companie independentă în 1998, devenind instituție în anul 2003. Directorul fondator, Smaranda Oțeanu-Bunea, este un apreciat critic muzical, deținând, timp de cinci ani, funcții de conducere la Opera Națională Română. În 2003 i-a revenit funcția de Deputy General Director of the International Biographical Center, Cambridge. De-a lungul anilor, Opera Comică pentru Copii a obținut premii naționale și distincții internaționale, susținând turnee în Croația, Coreea de Sud, Franța, Spania, Israel, India, Canada și SUA.