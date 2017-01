Cărţi în format electronic pentru biblioteci informatizate

Cărți în format electronic pentru biblioteci informatizate

Ştire online publicată Joi, 24 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Peste 800 de biblioteci publice din România au fost dotate cu echipamente IT care au acces la internet, iar alte 120 vor beneficia de aceleași servicii de modernizare până la sfârșitul lunii mai, în cadrul Programului Biblionet, a declarat ministrul Culturii, Kelemen Hunor. „Echiparea bibliotecilor cu tehnică performantă și instruirea bibliotecarilor pentru a ține pasul cu tehnologia și pentru a oferi noi servicii de bibliotecă sunt pași obligatorii pentru repoziționarea acestor institu-ții nu doar ca centru de servicii IT pentru comunitate, ci și ca pol de dezvoltare comunitară prin cultură”, a precizat Kelemen Hunor. Ministrul a mai spus că, pe viitor, are în vedere și un program de digitizare a culturii scrise, program care, în opinia sa, nu a putut fi lansat până acum din cauza resurselor financiare reduse. Digitizarea presupune transpunerea cărților în format electronic. Programul Biblionet are o valoare de aproape 27 milioane de dolari și contribuie la crearea unui sistem modern de biblioteci publice la nivel național.