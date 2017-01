Cărţi fără cititori la Târgul Estival Constanţa 2009

Cărți fără cititori la Târgul Estival Constanța 2009

Târgul Estival Constanța 2009, care se desfășoară până pe 16 august la Pavilionul Expozițional Mamaia, nu se bucură de popularitate printre turiști sau constănțeni, așa cum s-ar fi crezut, având în vedere oferta variată pusă la dispoziția publicului. Dacă hainele sau accesoriile mai mișcă publicul feminin, standurile de cărți sunt cel mai puțin vizitate. Dovadă stau mărturisirile expozanților, care se declară dezamăgiți de lipsa de interes a publicului pentru oferta bogată de carte. Chiar dacă evenimentul a beneficiat de o publicitate agresivă, atât în media, cât și prin cele 1.000 de afișe lipite în oraș și cele 5.0000 de fluturași împărțiți pe stradă, numărul celor care calcă pragul pavilionului este redus. Acest lucru este confirmat și de Ioan Popișteanu, președintele de onoare al Târgului Estival: „Prezența la eveniment este slabă, în ciuda promovării”. Chiar dacă editurile fac reduceri între 10 și 100 la sută, publicul cititor nu a profitat de posibilitatea de a face chiar și o minimă economie: „Constănțenii nu sunt interesați de cărți. La târgurile de carte de la Iași, Craiova sau Brăila, lucrurile nu stau așa”, a spus Ștefan Radian Pleșoianu, șef birou în cadrul Bibliotecii Județene „I.N. Roman”, expozant la standul Prăvăliei cu Cărți. Alături de el se afla și scriitoarea Gabriela Vlad, care motivează numărul mic al celor interesați de oferta culturală: „Este rezultatul a 20 de ani de nepăsare față de cultură”, spune aceasta. Ștefan Pleșoianu plusează, susținând că „România este cunoscută în lume prin sportivi, nu prin cultură”, pledând pentru capacitatea umană de a discerne, când vine vorba de a alege între programe TV facile și emisiuni culturale: „Te poți uita la emisiuni culturale, deci există alternativă. Dacă un om nu gândește cu mintea sa, nu poți da vina pe politicile culturale pentru acest lucru. E o chestiune de opțiune și alegere”. La standul Prăvăliei cu cărți, reducerile sunt cuprinse între 10 și 70 la sută, cititorii putând chiar achiziționa cărți bune la prețul de 5 sau 10 lei. Până acum, produsele cele mai bine vândute au fost Dicționarul Cambridge, redus de la 80 la 25 lei, dar și cursuri de engleză - „Essential Grammar in use”, editura Cambridge Universtity Press, la același preț. De asemenea, există o ofertă la cursurile Longman, unul dintre acestea putând fi achiziționat la prețul de 6 lei. „Uneori vindem mai bine jocuri decât cărți”, ne spune Ștefan Pleșoianu, referindu-se la produsele Geomag. Vânzările sunt slabe și la standul editurilor România Press și Ametist. Chiar dacă există o ofertă prin care cititorilor le este oferită o carte gratis, la pachet cu o carte cumpărată, aceștia nu se înghesuie în număr prea mare la standul celor două edituri: „Față de alte târguri estivale din țară, acesta este mai slăbuț la capitolul vânzări. Poate că, la anul, publicul va veni în număr mai mare, când se va obișnui cu ideea unui târg anual, pentru că e ceva nou și pentru constănțeni și pentru turiști. Dacă acest târg va deveni o obișnuință, și noi vom fi mai cunoscuți”, ne-a spus Diana Ionescu, directorul editurii România Press. Printre cărțile care au avut, până acum, aderență la public se numără cele despre viața lui Michael Jackson, dar și cărțile pentru copii. La editura Litera Internațional, cele mai bine vândute cărți sunt cele apărute cu ziarul Săptămâna Financiară sau cu Jurnalul Național, la prețul de 9.90 sau 10.90 lei. La Ovidius University Press sunt vânzări de criză: „Fiecare cumpără dacă are neapărată nevoie”, așa cum ne spune Mirela Iordan, bibliotecar. La standul editurii Ovidius Universității Press, studenții pot achiziționa cursurile profesorilor cu care studiază, la prețuri de 4, 5, 7, 20, 30 sau 40 lei. Acestea pot fi achiziționate și de la Biblioteca Universității Ovidius. La Multicart, expozanții se mândresc cu editurile mai puțin cunoscute pe piață, cum ar fi Adevăr Divin, Kamala, Dao Psi sau Prestige. De asemenea, sunt puse la dispoziția publicului titluri ale editurilor Herald, Trei, Girasol, Mix, All sau Curtea Veche, însoțite de reduceri cuprinse între 10 și 50 la sută. În ciuda ofertei diversificate de titluri (de la beletristică, cărți pentru copii sau cărți de spiritualitate), publicul cititor se pare că nu este prea tentat să viziteze Târgul Estival: „Nu prea vine lumea la târg, seara mai sunt câțiva vizitatori. Dintre aceștia, 10 cumpără și 20 de uită”, ne spune, dezamăgit, Sorin Popescu, director de vânzări Multicart. Și la Coresi sunt reduceri de 20 la sută pentru orice carte cumpă-rată, oferta fiind aniversară, întrucât editura împlinește 20 de ani de la înființare. În ciuda reducerilor, vizitatorii nu fac coadă la standul editurii. Se vând, însă, destul de bine, manualele pentru elevii din ciclul primar, cum ar fi „Gramatica și ortografia practică”, dar și cărțile care conțin sfaturi pentru sănătatea copiilor. Reducere de 20 la sută cunoaște și oferta editurii Nemira, care pune la dispoziția publicului și cărți la prețuri de 5 și 10 lei. Aici, cel mai bine se vând cărțile SF, dar și cărțile care conțin sfaturi legate de sănătate. Și la editura Rao, aceeași problemă: „Vânzările merg foarte prost. Deși sunt reduceri, lumea nu pare interesată de carte”, ne spune Nicoleta Popescu, expozant. Astfel că avem parte de încă un eveniment fără aderență la publicul constănțean: „Constanța nu este atât de receptivă la o astfel de acțiune culturală. Una dintre cauze ar putea fi și faptul că mulți studenți și profesori sunt plecați din oraș în această pe-rioadă”, ne-a spus Ioan Popișteanu. Să nu uităm că, la aceeași concluzie a ajuns și Dinu Tănase, președintele Festivalului Internațional al Producătorilor de Film Independenți, uimit, la rândul său, de lipsa de interes a publicului constănțean pentru filmele propuse în cadrul evenimentului.