Cartea face valuri la GAUDEAMUS Mamaia!

Începând de ieri și până joi, 15 august, iubitorii de carte au o nouă destinație de vacanță, după cum au și putut observa cei care au trecut prin dreptul Vilei nr. 1 din stațiunea Mamaia.De fapt, nu vorbim de o noutate, tradiționala Caravană GAUDEAMUS revenind cu Târgul de carte la a cincea ediție și cu aceeași constanți și inimoși organizatori: Radio România - echipa GAUDEAMUS și Radio Constanța - Radio Vacanța. Cele două echipă continuă astfel seria evenimentelor prin care marchează dubla aniversare din acest an: 85 de ani de la prima transmisiune a postului public de radio și 20 de ani de la inaugurarea Programului LECTURA - Târgurile GAUDEAMUS.Dintre numeroasele surprize pe care le-au gândit organizatorii și care vor ține trează atenția vizitatorilor, dar și a devoratorilor de lecturi „între coperte”, una ni s-a părut de-a dreptul năstrușnică. În contextul în care se constată o reducere a numărului de cititori români de carte, vara aceasta a fost instituită Poliția GAUDEAMUS, care va patrula pe plaja din Mamaia și îi va „amenda” cu premii surpriză pe cei surprinși asupra faptului, cu scopul declarat de a încuraja „recidiva”.Și pentru că tot suntem la capitolul premii, joi, 15 august, la ora 18, suntem invitați la premiile ediției 2013 ale Târgului GAUDEAMUS Mamaia, acordate pentru cea mai râvnită carte, evident, în urma votului publicului, Trofeul GAUDEAMUS ce va reveni unui număr de trei edituri, Trofeele Presei - decernate jurnaliștilor pe secțiunile presă scrisă, radio și TV, premiul Miss lectura - acordat celei mai frumoase cititoare prezente la Târg.Printre noutățile ediției se mai numără și expoziția de „Fotografii printre discografii”, care le va oferi celor interesați posibilitatea vizionării a circa 100 de fotografii grupate în mai multe secțiuni (Constanța și Mamaia; Eforie; Techirghiol și Mangalia) și prin care se dorește evidențierea legăturii dintre litoralul românesc, începuturile turismului și singurul post estival de radio românesc, Radio Vacanța. Un eveniment marca Radio Vacanța, Universitatea „Ovidius” din Constanța, I-Tour.ro, World Vision România, biroul zonal Constanța.Programul de astăzi al manifestărilor17.30 - 18.00 Radio România Constanța/Radio Vacanța și Asociația KULTurale - studioul Radio Constanța/Radio Vacanța„Mecanici Poetice”. Participă: Anca Mizumschi (București), Amelia Stănescu (Mecanici Poetice, Constanța), Marian Dragomir (Ploiești), Călin Derzelea (Ploiești)18.00 - 19.00 Radio România Constanța/Radio Vacanța și Asociația KULTurale - spațiul de evenimente „Mecanici Poetice”. Participă: Ania Vilal (București), Marian Dragomir (Ploiești), Călin Derzelea (Ploiești), Silvia Bitere (Constanța). Moderatori: Anca Mizumschi, Amelia Stănescu, Iulia Pană19.00 - 19.30 Muzica Militară A Forțelor Navale Române19.30 Editura Ex Ponto - spațiul de evenimente. Noutăți științifice la editura Ex Ponto. Invitați: profesori, cititori.