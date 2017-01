Carnavalul de la Veneţia, imortalizat de Tudor Mirescu, pe simezele Muzeului de Artă

Carnavalul de la Veneția, imortalizat de Tudor Mirescu, pe simezele Muzeului de Artă

La Muzeul de Artă este deschisă, în această perioadă, expoziția de culoare în tehnică acrilic, o investigație asupra Veneției și Florenței semnată de Tudor Mirescu, membru al Uniunii Artiștilor Plastici, Filiala Constanța. Expoziția este rezultatul unei călătorii a artistului în Italia, din 2008, când a vizitat două orașe reprezentative pentru cultura europeană: Veneția și Florența. Sunt prezentate lucrări realizate pe hârtie, pânză și cretă colorată, ca o introducere în atmosfera car-navalului de la Veneția, care are loc chiar în această perioadă. Avem, astfel, ocazia de a citi un jurnal în culori, pe care Tudor Mirescu îl deschide în fața celor interesați de o nouă viziune asupra celor două mari orașe din Italia, artistul reușind să capteze locuri celebre, adevărate simboluri ale culturii europene, precum Domul Santa Maria del Fiore sau Palatul Grassi din Veneția. Despre expoziție ne-a vorbit directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu: „Tudor Mirescu se documentează, apoi lucrează cu retina impregnată de locurile pe care le vede pentru a face, periodic, câte o expoziție. Este un artist harnic, care încearcă să-și păstreze legătura cu peisajul voiajelor sale. Este o atitudine cu care ne-a obișnuit arta românească, și care se reia, multă vreme ideea de călătorie formativă fiind exclusă din cultura plastică românească”. În ciuda faptului că cele două orașe sunt exploatate de extrem de mulți artiști, Tudor Mirescu a conferit o notă personală lucrărilor expuse, încercând să înțeleagă locurile vizitate prin prisma sentimentelor și a gândurilor sale. „Nu e ușor, pentru că Veneția și Florența au atâtea referințe plastice și culturale ilustre, încât a te încumeta la un asemenea demers este, într-adevăr, un act de curaj. Dar a făcut acest lucru, în cheie personală, în strânsă legătură cu preocupările sale pentru desen și culoare”, a precizat criticul de artă Doina Păuleanu. Chiar dacă mulți dintre noi nu pot simți atmosfera și energiile degajate de Carnavalul de la Veneția, avem ocazia de a privi evenimentul prin prisma culorilor lui Tudor Mirescu: „Viziunea artistului se încarcă de o anumită conotație solară, fiind vorba de Veneția văzută sub sclipirile luminii, care unifică elementele de peisaj și în același timp reglează și dă acuitate vizuală puternică”, conchide dr. Doina Păuleanu. Tudor Mirescu a absolvit, în 2004, Academia Națională de Arte, Facultatea de Arte Decorative și Design, secția Design, speciali-zarea Design de Produs și Interior București. A avut expoziții personale încă din 1997, participând la numeroase expoziții de grup și tabere de creație. De asemenea, are lucrări de grafică, pictură și design în colecții particulare din Marea Britanie, Franța, Olanda, Filipine, Bulgaria și România. Expoziția poate fi vizitată până pe 20 februarie, fiind deschisă în sălile de la parterul muzeului. *** Un alt eveniment propus de instituția constănțeană este manifestarea omagială „Ioan Andreescu – 160 de ani de la naștere”, care va avea loc vineri, 12 februarie, ora 13. Acțiunea va cuprinde o prelegere, intitulată „Opera lui Ioan Andreescu în contextul picturii românești și europene”, susținută de dr. Doina Păuleanu, dar și un „workshop în griuri colorate” – activitate interac-tivă care se va desfășura în sala „Ioan Andreescu”, în ambianța operelor semnate de artist și aflate în patrimoniul muzeului. La workshop vor participa elevi din școli și licee constănțene, care vor realiza câte un crochiu, sub îndrumarea muzeografilor Alexandra Radu și Laura Mocanu. La finalul evenimentului, tinerii vor primi diplome și CD-uri cu lucrări realizate de Ioan Andreescu.