Carnavalul Comunităţii va începe cu Marşul Veseliei

Carnavalul Comunității va începe cu Marșul Veseliei

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Luni, 9 mai, Instituția Prefectului - județul Constanța, cu sprijinul Direcției Județene pentru Sport și Tineret, Primăriei Municipiului Constanța și al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, în parteneriat cu Asociația Together Everyone Achieves More și Asociația Culturală a Coregrafilor, Scenografilor și Artiștilor Liber Profesioniști și Amatori, organizează cea de-a patra ediție a Carnavalului Comunității, eveniment dedicat zilei de 9 Mai - Ziua Europei.Activitățile vor cuprinde o serie de acțiuni realizate de elevi din 28 de unități școlare din județul Constanța.Manifestarea dedicată Zilei Europei va începe cu Marșul Veseliei, o reprezentare stradală a fiecărui stat membru al Uniunii Europene de către tineri, parada fiind organizată începând cu ora 10.30 din fața Sălii Sporturilor până în Piața Ovidiu, locație unde se vor desfășura celelalte activități.Vor fi amenajate standuri, fiecare stand reprezentând creativitatea delegațiilor ce își vor reprezenta sta-tele membre UE și vor conține ele-mente definitorii. Se vor intona imnu-rile României și al Uniunii Europene, moment în care se vor înălța spre cer baloane tricolore.Sub titulatura „Unitate în diversitate”, grupurile etnice reprezentative pentru Dobrogea vor susține momente artistice. Harta Uniunii Europene va fi realizată de toți elevii care se vor prinde într-o horă a diversității.La finalul manifestărilor toți elevii vor primi cadouri, iar în urma jurizării cele mai apreciate standuri vor fi premiate.