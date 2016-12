„Carmen”, în seara asta, la Operă

In seara asta „Carmen” de Bizet se cântă pe scena Festivalului Muzicii și Dansului sub bagheta maestrului Radu Ciorei.De la ora 19:00, invitați speciali Hermine May, din Germania, (Carmen) și Ștefan Popov din București (Escamillo) vor cânta cu artiștii constănțeni Răzvan Săraru (Don Jose), Elena Rotari (Micaela), Doru Iftene (Doncairo), debutantul Bogdan Sandu (Remendado), Mihaela Ionescu (Frasquita), Magda Marcu (Mercedes), Laurențiu Severin (Zuniga), Marius Eftimie (Morales) - debut.