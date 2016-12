„Cariere de succes“ pentru liceenii de la Marină

29 Noiembrie 2012

Colegiul Tehnic de Marină „Al. Ioan Cuza” din Constanța a găzduit, în cadrul Festivalului Național al Șanselor Tale, o foarte interesantă întâlnire pe tema „Cariere de succes”, organizată în colaborare cu Liga Navală Con-stanța.La activitatea coordonată de prof. Irina Pavel au luat parte locotenent comandor Cornel Abagiu, de la Școa-la de Aplicație a Forțelor Navale, și căpitan comandor Dan Burcuță, șeful secției scafandri de luptă din cadrul Centrului de scafandri, care le-au vorbit elevilor prezenți despre oportunitățile oferite la absolvirea Bacalaureatului.Cu această ocazie, am aflat că la Școala de aplicație se pregătesc nu mai puțin de 18 specialități, cea de-a 19-a, de scafandri, adresându-se centrului de specialitate: timonier hidrograf, marinar, artileriști navali ori tereștri sau antiaerieni, observatori-semnalizatori, război electronic, poliție militară ș.a.„Este o meserie care are o longevitate și o siguranță în veniturile care intră în buzunarul dvs., iar în al doilea rând este o profesie frumoa-să, care dă satisfacții extraordinare”, declara cu toată mândria cpt. Dan Burcuță. Sănătate de fier, abilități fizice, voință de oțel și foarte multă muncă, riscuri extraordinar de mari - cam astfel și-a descris locul de muncă. „Nu e destul să vrei, trebuie să și poți”, a mai adăugat același căpitan.Tânărul aspirant Sergiu Sărmășan le-a povestit celor prezenți care a fost traseul său după absolvirea Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”. „Mi-am dorit să urmez cariera bunicului meu, care a fost pilot în aviația de vânătoare, dar pentru că deja concursurile avuseseră loc când am terminat eu facultatea, am urmat altă traiectorie, spre meseria de scafandru. Nu sunt genul de om care să fac muncă de birou”.La final, elevii au fost interesați de probele pe care trebuie să le susțină, evident că au vrut să știe până la ce salarii pot ajunge, dar mai ales la ce riscuri se expun în această carieră.